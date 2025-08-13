Insólito: Israel negocia expulsión del pueblo de Gaza a Sudán del Sur

Una multitud de palestinos desplazados llegó al norte de Gaza, devastada por la guerra, 27 de enero de 2025 Credito: Agencias

Seis personas familiarizadas con el asunto confirmaron a la agencia de noticias The Associated Press (AP) que autoridades de Estados Unidos y Sudán del Sur han mantenido negociaciones al respecto, aunque no está claro hasta qué punto han avanzado.

Joe Szlavik, director de una firma estadounidense de cabildeo que trabaja con Sudán del Sur, declaró a AP que fue informado por funcionarios sursudaneses sobre las negociaciones.

El informe detalló que una delegación israelí visitará Sudán del Sur para evaluar la viabilidad de establecer campamentos temporales para palestinos, aunque no se ha confirmado una fecha.

Szlavik afirmó que Israel probablemente financiaría la construcción de estos campamentos.

Dos funcionarios egipcios, que conocen desde hace meses los esfuerzos de Israel de encontrar un país para reasentar a los gazatíes, dijeron a AP que han presionado activamente a Sudán del Sur para que no acepte a la población de Gaza.

Egipto se opone firmemente a cualquier desplazamiento forzado de la población de Gaza, por temor a una posible crisis de refugiados en su frontera común con la Franja.

El ministro de finanzas del gabinete israelí ha anunciado que Israel está preparando una oficina de "administración migratoria" para expulsar a los palestinos de Gaza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel declinó hacer comentarios y el ministro de Exteriores de Sudán del Sur no respondió a preguntas sobre las negociaciones, según informó AP.

Incluso los palestinos que buscan refugio temporal se mostrarían reacios a mudarse a Sudán del Sur, considerado uno de los países más inestables del mundo que sufrió una guerra civil tras lograr su independencia. El conflicto cobró la vida de casi 400 000 personas y sumió a algunas zonas del país en la hambruna.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha expresado su intención de impulsar la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de expulsar a una parte significativa de la población de Gaza mediante lo que él describe como "migración voluntaria".

En febrero, Trump manifestó abiertamente su deseo de transformar Gaza en lo que él llama la "Riviera" de Asia Occidental. El plan requeriría vaciar la población actual de Gaza, de aproximadamente 2,3 millones de personas.

El traslado forzoso de población está considerado "un crimen de lesa humanidad" por el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra y expertos legales advierten que un desplazamiento forzado a tal escala constituiría una "limpieza étnica".

Según informes, Israel también ha explorado planes de reasentamiento con otros países africanos, como Sudán y Somalia, como parte de su estrategia más amplia.

Los planes han recibido una condena generalizada, y palestinos, organizaciones de derechos humanos y numerosos líderes mundiales los han calificado de un intento encubierto de expulsión masiva que violaría las normas jurídicas internacionales.

La ofensiva israelí en Gaza ha causado la muerte de un total de 61 599 palestinos y herido a 154 088 desde el 7 de octubre de 2023, según el último balance ofrecido por el Ministerio de Salud del enclave. Además, los bombardeos sistemáticos israelíes han desplazado a casi total la población del enclave y el bloqueo ha llevado al pueblo palestino al borde de la hambruna.

