Se inició en Caracas final de robótica creativa

Robótica creativa Credito: Archivo

13 de agosto de 2025.- En el Liceo Militar General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora, ubicado en Fuerte Tiuna, parroquia Coche del municipio Libertador, en Caracas, se dio inicio este martes a la final de las Olimpiadas de Robótica Creativa 2025.



Así lo informó la ministra de Ciencia y Tecnología (Mincyt), Gabriela Jiménez, en su canal de Telegram donde explicó que en el evento participan 78 equipos, conformados por 199 niños y adolescentes, entre 8 y 19 años de edad, quienes forman parte del Programa Nacional Semilleros Científicos.



Asimismo, 68 tutores acompañan a las agrupaciones, provenientes de 22 estados, para guiarlas en sus proyectos ganadores en las tres etapas de la competencia regional, realizada en Zulia, Anzoátegui y Carabobo, en el que concursaron 1.377 semilleros de 526 grupos guiados por 392 adultos.



“Estos números no solo representan cifras, sino el futuro científico y tecnológico de la patria, donde el 69 por ciento de los jóvenes son hombres (137) y el 31 por ciento mujeres (62), avanzando hacia una inclusión que fortalece nuestra capacidad innovadora”, aseguró Jiménez.



En el acto inaugural, la viceministra para la Comunalización de la Ciencia para la Producción del Mincyt, Danmarys Hernández, manifestó la importancia de que desde edades tempranas los muchachos se vinculen con el área científica.



Agregó que el concurso se desarrolla en el contexto de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Humberto Fernández-Morán.