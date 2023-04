(VIDEO) Esposa de Leoner Azuaje solicita protección del gobierno y la fiscalía para ella, sus hijas y familiares

22-04-21.-La esposa de Leoner Azuaje, presidente de Cartones de Venezuela, quien murió en custodia del Estado publicó un video en la red social Twitter donde exige que se les brinde protección y que se esclarezca la situación que culminó con el presunto suicidio de funcionario público.



"A mi esposo se lo llevaron a declarar el viernes (14 de abril) en la noche. No sé nada de él, no nos dejan llegar a él, no nos dicen qué está sucediendo", enfatizó.



"Necesito saber qué pasó, exijo la protección de la Fiscalía de la República Bolivariana de Venezuela y exijo la protección del gobierno peruano porque soy peruana sin doble nacionalidad, mis hijas también lo son y exijo además la protección de la embajada española para mi cuñada y para mi suegra, ellas también tienen que estar protegidas porque no sabemos qué está pasando", dijo Pimentel.



Asimismo, aseguró que en redes sociales hay un movimiento que les asusta "tuve que venir a protegerme".



"No entendemos nada. Nos dijeron que mi esposo se suicidó ¿sí? Nos dijeron que mi esposo se suicidó, pero en las redes sociales no todo el mundo lo cree. Yo no sé qué está pasando. Todo quien me conoce sabe quién soy y necesito respaldo de todo el mundo porque nada me puede suceder", declaró en el video.



Por otro lado, Rosalía Urrea y Mónica Azuaje, madre y hermana de Leoner, también publicaron un video en Twitter donde aseguran que sus vidas están en peligro.



"Este video va dirigido al presidente Nicolás Maduro, yo soy la madre de Leoner Azuaje. Nosotros pedimos protección porque tenemos miedo. Toda la familia tiene miedo", expresó.



"A él se lo llevaron del apartamento. Lo dejaron detenido y yo tuve seis días sin saber de mi hijo. Fuimos al Sebin y nos tiraron la puerta en la cara, fuimos a la Fiscalía, al Ministerio Público y nos cerraron las puertas", agregó Rosalía.



Pidió justicia por su hijo, al cual calificó como un hombre intachable.

Cabe recordar que fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó en el día de ayer en su cuenta de Twitter que la investigación sobre la muerte de Leoner Azuaje en prisión concluyó que el expresidente de Cartones de Venezuela usó sábanas para ahorcarse.