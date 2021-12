(VIDEOS) Justicia británica permite la extradición de Assange a EEUU

10.12.21 - El Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales aprobó la extradición del fundador y ex director de WikiLeaks, Julian Assange, a EEUU. La defensa del activista aún puede apelar el veredicto presentando un recurso.



El ciudadano australiano de 50 años se enfrenta a una posible cadena perpetua si es declarado culpable en un tribunal de Estados Unidos por cargos de espionaje.



En enero, un tribunal inferior dictaminó que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, no debería ser extraditado a Estados Unidos debido al fuerte riesgo de que pudiera suicidarse en la cárcel de ese país. Ahora, el Tribunal de Apelaciones anuló esa decisión.



La decisión abre la puerta a la extradición de Assange, pero sus abogados defensores mantienen el derecho de apelar el veredicto. La prometida de Assange, Stella Moris, calificó el fallo como un "gran error" y prometió que "apelaremos esta decisión lo antes posible".



Los dos letrados aceptaron el recurso interpuesto por EEUU en dos de los cinco puntos planteados por sus representantes legales designados por la Fiscalía británica.



Por una parte, rechazaron los envites del abogado del periodista, James Lewis para desacreditar la integridad del principal testigo médico de la defensa y restar importancia a los diagnósticos sobre la frágil salud mental del nacional australiano, de 50 años.



Ambos letrados aceptaron, en cambio, la validez y peso de las garantías extrajudiciales que Washington ofreció a Londres en febrero de 2021.



Reporteros Sin Fronteras condena fallo de corte británica



La ONG internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena la decisión de la justicia británica de aprobar la extradición del periodista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, declaró el secretario general de RSF, Christophe Deloire.



Deloire expresó la certeza de que Assange está siendo perseguido "por sus contribuciones al periodismo".



"Defendemos este caso debido a sus implicaciones peligrosas para el futuro de la libertad de prensa en todo el mundo. Ha llegado la hora de poner fin a más de una década de persecución, de una vez y para siempre. Es la hora de poner en libertad a Assange", afirmó.



El secretario general de RSF recordó que este 10 de diciembre, cuando se anunció el fallo, se celebra la ceremonia del premio Nobel de Paz, otorgado este año a dos periodistas, y se desarrolla la Cumbre por la Democracia, convocada por EEUU, con más de 100 países invitados.



"No puede haber mayor símbolo de contradicción", subrayó.