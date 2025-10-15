Efemérides 15 de octubre: Muere Andrés Bello - Semana de la Novela - Día de la Mujer Rural, del Lavado de Manos

Es 15 de octubre de 2025. Han transcurrido 288 días del año y faltan 77 días para su terminación. Hoy es miércoles.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org

Algunas efemérides de un día como hoy, 15 de octubre:

Día Mundial del Lavado de Manos. Decretado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para fomentar un hábito que debe ser parte de nuestra rutina diaria, a través del cual evitamos el contagio y propagación de muchas enfermedades, sobre todo en los más pequeños. Con el lavado de manos se contribuye a evitar la contaminación de nuestro sistema digestivo, que puede comprometer a otras partes del cuerpo. Una precondición para el lavado de manos es que haya disponible un servicio universal, adecuado, constante y de calidad de agua apta para su utilización humana, que permita la higiene de la población y lamentablemente, eso no está plenamente garantizado en Venezuela. El surtido de agua es un servicio elemental. Por eso vale enfatizar que: ¡Para lavarse las manos hay que tener agua! ¡Y además debe estar limpia y no turbia o fangosa como la que a menudo se nos suministra! La emergencia de la pandemia de Covid-19, remarcó aún mucho más la importancia de la disponibilidad de agua permanente y con calidad para responder a las exigencias preventivas de salud y para mantener la pulcritud personal. Día Mundial de la Mujer Rural. Establecido por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 18 de diciembre de 2007, con el objetivo de reconocer a la mujer de las zonas rurales por su contribución en el desarrollo rural y agrícola. Tiene que ver con los esfuerzos que se realizan para la erradicación de la pobreza, tomando en cuenta el hecho de la feminización de la pobreza que también se manifiesta en el medio rural y con el papel de la mujer en el trabajo y en la atención de las familias para proporcionar bienestar social. También se relaciona con la participación de la mujer en la mejora en la seguridad alimentaria. La organización hace un llamamiento a los estados miembros para mejorar la condición de las mujeres rurales, prestando atención a sus necesidades, y también permitir su empoderamiento en el ámbito social, económico y político. Día Mundial de la Ambliopía. Es una fecha oportuna para visualizar una de las enfermedades visuales que afecta a un porcentaje de los niños durante su etapa temprana de desarrollo, debido a que uno de sus ojos sufre un trastorno conocido como "ojo perezoso u ojo vago". Día Mundial del Bastón Blanco. Fecha que promueve la integración-inclusión social de las personas con discapacidad visual y la sensibilización de la sociedad respecto a ellas. El uso del bastón blanco constituye un símbolo a nivel mundial, para identificar a las personas con alguna discapacidad visual importante. La Unión Mundial de Ciegos, conformada por representantes de organizaciones e instituciones vinculadas a las personas ciegas o con graves deficiencias visuales de los distintos países y a escala internacional, proclamó este día en París, en el año 1980 para contribuir al respeto y apoyo hacia estas personas, quienes usan el bastón blanco como instrumento que les auxilia en su orientación y desplazamiento. Para información sobre organizaciones y servicios de y para personas ciegas en Venezuela se puede consultar entre otras fuentes: https://www.foal.es/es/content/federaci%C3%B3n-venezolana-de-instituciones-de-ciegos-fevic https://www.ciegosvenezuela.com/ https://www.venezuelayello.com/company/33430/Sociedad_de_Amigos_de_Los_Ciegos Día Mundial de Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. En este día se busca generar conciencia y homenajear a las parejas que han sufrido la muerte de su bebé durante el período de gestación o una vez que se ha llevado a cabo el nacimiento. Semana Mundial de la Novela. Se celebra desde el 13 y hasta el 20 de octubre, proclamada por la UNESCO para resaltar y promover la importancia de la novela como género literario y su impacto en la humanidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclamó la Semana Mundial de la Novela en 2021, con la finalidad de contribuir a promover y salvaguardar la producción, publicación, lectura e influencia mundial de este género literario. La Semana busca destacar la importancia de la novela en el fomento de la lectura; invita a que los Estados Miembros colaboren en la promoción del conocimiento y la comprensión mutua de los pueblos, fomentando el intercambio cultural a través de la novela; poya y desarrolla actividades, bienes y servicios culturales, vinculados con este género literario; destaca la relevancia de escritores y autores del género de novelas como creadores y portadores de ideas; promueve y apoya iniciativas y programas locales, regionales e internacionales relacionados con los derechos culturales y la libertad de expresión. La iniciativa de celebrar esta Semana Mundial se efectúa en concordancia con los Principios establecidos en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, firmada en París el 20 de octubre de 2005. Día Nacional Latino de Concientización sobre el SIDA, en Estados Unidos. El Día Nacional Latino para la Concienciación del SIDA (NLAAD, por sus siglas en inglés) tiene anualmente el 15 de octubre como jornada especial de divulgación y actividades. Este día es coordinado por la Comisión Latina sobre el SIDA a fin de promover la conciencia sobre el VIH/SIDA en la población hispana o latina en los Estados Unidos. En 1726, nace en La Victoria, estado Aragua, el militar, político, hacendado y comerciante venezolano, Juan Vicente Bolívar y Ponte, padre del Libertador Simón Bolívar (f. 1786). Llegó a ser uno de los hombres más ricos de las colonias españolas en América. Documentos de Francisco de Miranda le atribuyen acciones promotoras en favor de la independencia nacional venezolana, aunque como parte de la clase mantuana de blancos criollos también era propietario de esclavos. En 1844 nace el filósofo Friedrich Nietzsche en Alemania. Clasificado como filósofo nihilista y vitalista, influyente en el pensamiento de finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, por sus planteamientos existenciales y éticos, relativos a los valores de la cultura occidental y a su ideal del "superhombre". Autor de las obras como "Así Hablaba Zaratustra", "La Voluntad de Poder", "El Origen de la Tragedia", "La Gaya Ciencia", "Verdad y Mentira en Sentido Extramoral", entre otras en las que aborda temas como la ciencia, la moral y la religión. En 1865, muere el intelectual, educador y poeta venezolano Andrés Bello en Chile, quien fue maestro del Libertador Simón Bolívar. Nació en Caracas, en tiempos de la Capitanía de Venezuela, el 29 de noviembre de 1781. Tuvo participación en el proceso que condujo a la independencia nacional venezolana. Junto a Simón Bolívar, estuvo en la primera misión diplomática a Londres (Inglaterra). Trabajó para el gobierno chileno en 1829 y en Chile produjo importantes obras de derecho y humanidades. Allí fue senador, profesor y dirigió periódicos. Entre sus principales obras la "Gramática de la Lengua Castellana Destinada al Uso de los Americanos" (1847) y "Los Principios del Derecho de Gentes". Autor del poema "Silva a la Agricultura de la Zona Tórrida" y del "Ensayo Resumen de la Historia de Venezuela". En 1872, bajo el gobierno del Presidente Antonio Guzmán Blanco se publica el primer número de la "Gaceta Oficial" (tras su reciente creación el 11 de octubre precedente), órgano encargado de publicar todos los documentos expedidos por los Poderes Públicos Nacionales y de los documentos jurídicos de la República. En 1908, nace la periodista venezolana María Teresa Castillo (f. 2012). Junto a su profesión, fue activista por los derechos humanos y luchadora política, diputada, y con una amplia trayectoria cultural. Fue detenida bajo el gobierno de Eleazar López Contreras por repartir propaganda "subversiva" y estuvo un año en esa situación. Fue integrante de la Agrupación Cultural Femenina, reportera de prensa entre 1948 y 1958. Participó en el 1° Congreso de Mujeres celebrado en Venezuela, promovió la Federación de Ateneos, se incorporó en diferentes organizaciones venezolanas e internacionalespor la paz y a la defensa de los derechos humanos, así como de la cultura. Por su labor obtuvo reconocimientos nacionales y extranjeros. En 1926, nació en Francia, el filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo Michel Foucault. Su trabajo fue muy influyente en las ciencias sociales y las humanidades del siglo XX. En 1940: abre al público la primera sede del Banco Central de Venezuela (aún cuando la inauguración oficial fue el 1ro de enero de 1941). En 1940, en Nueva York se estrena "El Gran Dictador", del genial actor pionero del cine, Charles Chaplin. Fue el primer film sonoro, tras la época inicial del cine mudo. Se trata de una parodia del nazismo, en la que el actor y director se burla e ironiza sobre Hitler. Al estrenarse, Estados Unidos aun era neutral en la guerra y la película tuvo un impacto importante como sátira de rechazo al nazismo. En 1965, se funda el equipo de beisbol venezolano de los Tigres de Aragua, perteneciente a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, con sede en la ciudad de Maracay (Tigre en lengua caribe), en la región centro-costera de Venezuela. Ganaría campeonatos nacionales e internacionales, como cuando ganaron la Serie del Caribe en 2009. En 1946 se suicida el jefe de la Gestapo, Herman Goering. Se quitó la vida al conocer la sentencia de muerte que se le impuso en los juicios contra los nazis que se realizaron tras la II Guerra Mundial. Se le procesó por crímenes de guerra y contra la humanidad, cometidos a través de la policía del régimen de Hitler, tanto en Alemania como en los países ocupados durante la guerra. Antes de morir en la horca, tomó una cápsula de cianuro, la noche anterior a la ejecución de la sentencia. En 1951, un joven médico mexicano logra sintetizar con su trabajo de ingeniería química el principio activo para la píldora anticonceptiva. Luis Ernesto Miramontes, logra sintetizar la noretisterona, sustancia fundamental para crear la primera píldora anticonceptiva. Apenas tenía 26 años de edad y estudiaba un posgrado de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desarrolló los primeros anticonceptivos orales, que contribuyeron al cambio de la formación y concepción social de la sexualidad, con lo cual no solo se contribuyó proporcionando un método de anticoncepción sino que también se doto a las mujeres de un instrumento más efectivo para asumir el control de su propia vida reproductiva, para el control de la natalidad y la planificación familiar. En 1964, Nikita Kruschev es destituido como secretario general del PCUS y jefe del Gobierno soviético. Fue el dirigente y autoridad gubernamental de la Unión Soviética durante varios años de la llamada Guerra Fría. Eferció como primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), entre 1953 y 1964, y presidente del Consejo de Ministros, entre 1956 y 1962. Jrushchov estuvo a la cabez de un proceso parcial de "desestalinización" de la URSS, en el que se criticaron algunas políticas y prácticas de la época de José Stalin al frente del partido y de la Unión Soviética. Impulsó el programa espacial soviético y liberalizó en gran medida la política interna. También estuvo al frente del país cuando se desató la llamada "Crisis de los Misiles" soviéticos en Cuba (1962), entre la URSS defensora del gobierno de Castro y los EE.UU bajo la presidencia de Kennedy que hizo intentos de invadir la isla, en plena "Guerra Fría" e instalaba misiles nucleares apuntando a la ex URSS en Turquía. Luego el partido lo retira del poder en 1964 y le reemplaza por Leonid Brézhnev como primer secretario y Alekséi Kosygin como presidente del Consejo de Ministros. Es considerado un reformador, en el marco del sistema burocrático que continuaría imperando en la URSS hasta su caída entre 1990 y 1991. En 1984, el bioquímico y académico argentino César Milstein ganó el Premio Nobel de Medicina junto al alemán George Kohler por su trabajo sobre los anticuerpos monoclonales. En 1988 es creado el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), que ha tenido un papel significativo en la defensa de derechos humanos por décadas en Venezuela. Es una organización no gubernamental (ONG) especializada en la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), que tiene como fin la plena realización de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho, en el marco de una sociedad democrática y participativa. Documenta, investiga y difunde sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, y también promueve tales derechos y la educación en derechos humanos, así como brinda apoyo, asesoría y asistencia a grupos sociales en la defensa jurídica y extra-jurídica ante instancias nacionales e internacionales. Busca favorecer la consolidación y ampliación de las políticas públicas y la legislación favorable a los derechos humanos en el país. Se destacó en la defensa de las víctimas del Caracazo en 1989 y ha venido emitiendo informes anuales sobre la situación general de los DDHH y en algunas temáticas especiales. El gobierno venezolano le acusa de estar parcializada y comprometida con la oposición y han tenido roces frecuentes. En 1989 en Sudáfrica el Congreso Nacional Africano, liderado por Nelson Mandela es legalizado tras casi treinta años de prohibición. En 1992, se presenta en Madrid la XXI edición del Diccionario de la Real Academia Española, que incorpora formalmente cinco mil nuevas voces a la lengua española surgidas por el uso en el transcurso del tiempo, por modismos y aportes de las culturas que incorporan el habla hispana o por la actualización científico-tecnológica. En 1999, la ONG Médicos Sin Fronteras obtiene el Premio Nobel de la Paz. Se le reconoce la labor humanitaria en el mundo y con ello se honra tembién a su personal médico desplegado en numerosos países, con atención brindada a decenas de millones de personas en situaciones muy complicadas y trágicas de desastres naturales y humanitarios. MSF es una organización de acción médico-humanitaria que asiste a personas amenazadas por conflictos armados, violencia, epidemias, desastres naturales y exclusión de la atención médica. También lo hace en el caso de los desastres naturales, los fenómenos naturales de gran magnitud, como terremotos, huracanes, tsunamis, inundaciones o deslizamientos de tierra, suelen provocar terribles pérdidas humanas y materiales. Su intervención es importante cuando las situaciones desbordan las capacidades de los estados o cuando las poblaciones se encuentran desasistidas. La ayuda puede incluir atención médica, apoyo psicológico y suministro de medicamentos y otros suministros médicos esenciales. En 2003, China se convierte en el tercer país en enviar una persona al espacio exterior y regresarla con el aterrizaje exitoso de la primera nave espacial tripulada de ese país. En 2012, un tribunal de Argentina condena a prisión perpetua a los ex marinos Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino, como autores de 16 homicidios en el fusilamiento de militantes peronistas y de izquierda detenidos en la base naval Almirante Zar, vecina a la ciudad de Trelew. La "Masacre de Trelew", cometida el 22 de agosto de 1972, fue declarada "crimen de lesa humanidad. En 2017, concluye una de las tantas intervenciones internacionales sobre Haití, como la Misión de la ONU creada tras el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide y prolongada tras el terrible terremoto de 2010. Formalmente, la llamada Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) concluyó su mandato de trece años el 15 de octubre de 2017 y posteriormente, hubo otra intervención de "mantenimiento de la paz" de la ONU en Haití que concluyó el 15 de octubre de 2019, ya que la de 2017 fue seguida por la Misión de Apoyo a la Justicia de las Naciones Unidas en Haití (MINUJUSTH) que siguió hasta 2019. La ocupación militar de Haití con fuerzas norteamericanas y de diversos bajo bandera de la ONU es considerada por sectores del país como una interferencia en el desempeño soberano del pueblo haitiano con distintos pretextos, al servicio de otros intereses. En 2018, se da la presentación en Londres del libro póstumo del científico británico de la física teórica Stephen Hawking", titulado Breves respuestas a las grandes preguntas". En esta obra ofrece su perspectiva acerca de los "mayores desafíos" de la humanidad y sobre el futuro del planeta y del Universo mismo. Aborda también temas claves como la existencia de Dios, la posibilidad de vida inteligente en el Universo, los viajes en el tiempo, apoyando sus reflexiones en las comprobaciones y las teorías científicas, a las cuales el mismo dió grandes aportes. En algunos aspectos tuvo que ser completado el pensamiento de Hawking por cuestiones que no terminó de plantear al producirse su muerte. En 2019, siguiendo los pasos del presidente estadounidense, Donald Trump, la coalición internacional, liderada por los EE.UU, procede a también a retirarse como actor directo del intervencionismo en Siria, aunque no de manera total. Lo hicieron sin haber logrado el objetivo de derrocar al gobierno de Bachar Háfez al-Ássad, después del debilitamiento del temido factor bélico terrorista conocido como el Estado Islámico que también enfrentaba al gobierno. Pero aún sigue habiendo actores militares internacionales en Siria, como Rusia y Turquía, donde Rusia actúa como aliada del gobierno de Bachar. En 2020, la poetisa venezolana Yolanda Pantín es galardonada con el Premio Internacional de poesía Federico García Lorca (en Granada, España). La poeta es la segunda persona del país suramericano en recibir el galardón. Llava ya muchos años en la creación poética. El galardón reconoce el valor literario de las obras y su aporte a literatura hispánica. En 2021, es aprobada en España la extradición de la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos, reclamada por blanqueo de capitales y organización criminal, según la Audiencia Nacional (España), por haber favorecido al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera que le reportó a éste ganancias de cientos de millones de dólares. Ver: España:Tribunal aprueba entregar a EEUU a la ex-tesorera nacional de Venezuela - www.aporrea.org/internacionales/n368560.html En 2021, una investigación científica muestra que el entrenamiento mental combate el estrés. Una investigación realizada por científicos de Alemania y el Reino Unido muestra que el entrenamiento mental diario durante 3 a 6 meses puede amortiguar la carga de estrés sistémico a largo plazo de los adultos sanos; esto se reflejó en una reducción de la acumulación de cortisol (hormona del estrés) y cortisona (metabolito del cortisol) en el cabello, mientras que los niveles de estrés crónico autoinformado disminuyeron de manera menos consistente. Ver: Investigación científica muestra que entrenamiento mental combate el estrés.- www.aporrea.org/tecno/n368573.html En 2022, un día como hoy, el gobierno palestino reclamaba a la ONU adoptar medidas urgentes contra Israel por su sistemática represión y crímenes contra la población civil en los territorios ocupados. El representante de Palestina ante la ONU denuncia el aumento de los ataques de las fuerzas de Tel Aviv y llamaba a cumplir el derecho internacional, así como las resoluciones del Consejo de Seguridad de naciones Unidas. Israel era señalada por usar sus fuerzas militares y represivas, así como las milicias de los colonos con las que: "están acosando, intimidando y provocando implacablemente al pueblo palestino de manera despiadada". El día anterior se había producido un ataque contra la ciudad de Jenin, al norte de la ocupada Cisjordania, que causó la muerte de un joven y del médico Abdullah Al-Ahmad Abu Al-Teen cuando intentaba socorrerlo; incursión durante la cual también fueron heridos dos paramédicos y varios civiles palestinos. La ONU se ha mostrado impotente e ioncapaz de impedir el genocidio que se desató, y el gobierno sionista y fascista de Netanyahu en Israel hasta se atreve ya a atacar instalaciones de la ONU en Palestina y Líbano y a matar a soldados cascos azules. Ver: Palestina reclama a la ONU medidas contra Israel por crímenes (aporrea.org) 15-10-2022.

Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Coloca en nuestro Buscador, la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. También se puede utilizar el Archivo cronológico de noticias publicadas cada día desde que apareció Aporrea en 2002: Aporrea - Archivo de noticias y artículos

Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años.

Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela.

Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org

Para la documentación parcial de algunas de las efemérides se utilizó la Inteligencia Artificial.