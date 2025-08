Efemérides 5 de agosto: Muere Engels (1895) - Trece Rosas fusiladas (1939) – Chávez proclama la Revolución Bolivariana (1999)

Es 5 de agosto de 2025. Han transcurrido 217 días del año y faltan 148 días para su terminación. Hoy es martes. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 5 de agosto: Del 1 al 7 de agosto (quinto día): Semana Mundial de la Lactancia Materna. (¡Pero no hay lactancia en Gaza con el genocidio continuado que ejecuta Israel!). Se celebra en más de 170 países, con el objetivo de fomentar, proteger, promover y respaldar la lactancia materna, o natural, y mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. Fue proclamada oficialmente por la OMS y UNICEF en 1992. Está demostrado que es el mejor alimento que, de modo exclusivo, se le puede dar a un recién nacido, hasta al menos los 6 meses de vida, cuando se inicia la alimentación complementaria, e incluso continuarla de esta manera, cuando el niño aún no ha alcanzado los 2 años. Se ha determinado que la lactancia materna además de nutrir satisfactoriamente al bebé, le protege de infecciones de diverso tipo y fortalece su sistema inmunitario. Y no sólo es beneficiosa para el lactante, sino que lo es para la madre que amamanta, pues la recupera más rápidamente del parto y reduce su propensión a enfermedades. Además es un estímulo que fortalece el desarrollo del vínculo afectivo y favorece al proceso evolutivo del pequeño. Por todo ello, eso es importante que se apoye a la madre para poder proporcionarla, cosa que se debe tener en cuenta en los hospitales, clínicas o maternidades, desde el primer momento y en los ambientes laborales, además, por supuesto, del entorno familiar y de la actitud de la sociedad. El perído de lactancia debe ser protegido, respetado y apoyado por el Estado y por las fuentes de empleo, para garantizar más niñas y niños sanos, y mejores núcleos familiares. En 2025, la Semana Mundial de la Alimentación se alinea con la campaña más amplia de la OMS "Comienzos saludables, futuros esperanzadores", que subraya la necesidad de apoyo a largo plazo para las mujeres y los bebés durante todo su recorrido de lactancia, garantizando el acceso a asesoramiento especializado en todos los niveles de atención, fortaleciendo la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y velar por que en el hogar, en los establecimientos de salud, en el trabajo y en otros lugares se apoye y empodere a las mujeres. Lamentablemente, mientras se celebra esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, en Gaza (Palestina) los genocidas del gobierno de Israel mantienen un cerco de hambre, por lo que las madres palestinas no tienen comida y sus bebés no tienen leche. El bárbaro Estado israelita tampoco deja pasar a Gaza las fórmulas sustitutivas de la leche materna. En 1498, en su tercer viaje a América, Colón pisa por primera vez tierra continental americana en costas de la península de Paria, en lo que sería Venezuela. En el año 1807 murió Jeanne Baret, una botánica y exploradora francesa, primera mujer en la historia en dar la vuelta al mundo. Para hacerlo se disfrazó de hombrey se hizo llamar Jean Baret. Se enroló en la expedición de Bougainville en los barcos Boudeuse y Étoile, entre los años de 1766 a 1769. En 1829, se estrena Guillermo Tell, de Rossini, en la Ópera de París. Escuchar la Obertura Guillermo Tell. En 1895, murió (en Londres) Federico Engels, filósofo y revolucionario, que trabajó en equipo con Karl Marx en formulaciones teóricas socialistas fundamentales. Fue un dirigente internacionalista dado a la causa del proletariado, impulsor de la Primera Internacional. En 1844 se adhirió a las ideas socialistas y comenzó una estrecha amistad y trabajo colaborativo con Karl Marx. Publicaron juntos obras como La Sagrada Familia en 1844, La Ideología Alemana en 1844 -1846 y el Manifiesto del Partido Comunista, referente clave de los revolucionarios comunistas. Engels escribió sobre la dialéctica de la naturaleza y el materialismo dialéctico. La Dialéctica de la naturaleza es una obra inacabada de Friedrich Engels que se compuso sobre una serie de anotaciones escritas entre 1873 y 1883 sobre las ideas marxistas (particularmente del materialismo dialéctico) aplicadas a las ciencias naturales y matemáticas, publicada por primera vez en 1925 en la Unión Soviética. Engels editó los volúmenes segundo y tercero de Das Kapital después de la muerte de Marx. Aunque se abocaba a las causas de la clase obrera, se ocupaba de actividades empresariales de su familia y aportaba recursos económicos a la lucha y a las actividades con Marx. Escribió sobre La situación de la clase obrera en Inglaterra (1845), los Principios del Comunismo (1847), el Anti-Dühring (1878), Del Socialismo Utópico al Socialismo Científico (1880), El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre (1876), entre sus obras principales. Ver obras de Engels. En 1915, nace Alfredo Gil, guitarrista y compositor mexicano, fundador del popular trío "Los Panchos." Escuchar a Los Panchos En 1930 nació Neil Armstrong, astronauta estadounidense que fue el primer ser humano en descender de una nave y pisar el suelo de la Luna. En 1939 en Madrid (España), la dictadura franquista fusila a las mujeres conocidas colectivamente como LasTrece Rosas Rojas (muchachas de las Juventudes Socialistas Unificadas). Tenían entre 18 y 29 años. El fusilamiento fue ejecutado cuatro meses después de finalizar la Guerra Civil Española. Las jóvenes fueron acusadas por el régimen fascista del General Franco de rebelión y el fusilamiento tuvo lugar en la tapia del cementerio de la Almudena, perteneciente a un templo católico en el centro de Madrid. Fueron fusiladas como expresión del odio fascista hacia los republicanos, socialistas y comunistas en la España de Franco, simplemente por sus convicciones políticas y actividades sociales. Organizaciones comunistas y socialistas o de izquierda en general, y sobre todo, feministas, suelen conmemorar el asesinato de estas luchadoras con actos en la tapia del Cementerio de la Almudena en su honor. Sus nombres: Carmen, Martina, Blanca, Pilar, Julia, Adelina, Elena, Virtudes, Ana, Joaquina, Dionisia, Victoria y Luisa. En 1942, nace en Nicaragua, el escritor Sergio Ramírez, cuya obra se inició con la publicación de Cuentos, en 1963. En 1975 su primera novela, Tiempo de fulgor. Luego: ¿Te da miedo la sangre? Fue una de las figuras intelectuales de la Revolución Sandinista y vicepresidente entre 1985 y 1990. Pero luego continuó su producción literaria, con Margarita, está linda la mar, y obtuvo el Premio Alfaguara en 1998. También el Premio Cervantes en 2017. Se deslindó de Daniel Ortega y el gobierno nicaragüense le retiró la ciudadanía en 2023, como lo hizo con otros opositores, varios de ellos excombatientes sandinistas críticos con su gobierno autoritario. En 1969, la sonda espacial estadounidense Mariner 7 emite las más nítidas fotos logradas hasta ese momento, del planeta Marte. En 1971, nació Stalin Rivas, futbolista venezolano que fue el primero del país en jugar en Europa. En 1971, nace en Caracas el grandeliga venezolano Juan Carlos Pulido. En 1979, Mauritania cede su parte del Sáhara Occidental al Frente Polisario, consiguiendo que la ONU apruebe una resolución en la que reconoce al Frente Polisario como el legítimo representante del pueblo saharaui, mientras que considera a Marruecos como una potencia ocupante del resto del Sahara Occidental, territorio histórico de los saharauis. Hoy, producto del viraje de la política española y del reconocimiento israelí del régimen monárquico marroquí ocupante como gobierno de esa extensión africana, las resoluciones de la ONU vienen siendo desconocidas, aumentando las dificultades de la causa saharaui que continúa en resistencia. En 1982 se inauguró el Museo de los Niños, en Caracas, Venezuela . En el año 1988, murió Pedro Centeno Vallenilla, pintor venezolano. En 1988, muere en Juangriego, estado Nueva Esparta (Venezuela), el llamado «Poeta del mar» Francisco Larez Granados (n. 1903). En 1989, nace en Maracaibo (Venezuela) el poeta zuliano Luis Perozo Cervantes. En 1995 el secretario de Estado estadounidense, Warren Christopher, y el representante vietnamita, Nguyen Manh Cam, firman en Hanoi la normalización de las relaciones entre ambos países después de 20 años de la derrota de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. En 1999, en su primer año de gobierno y en el marco de la elaboración de una nueva Constitución, Hugo Chávez declara la muerte de la cuarta república y proclama la revolución bolivariana en el país, al presentar las bases de su revolución ante la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. En 2004 en Nueva York, un equipo médico separa a dos siameses filipinos de dos años, que estaban unidos por el cráneo, con cerebros independientes. En 2010, ocurre un derrumbe en una mina de Atacama, Chile, atrapando a 33 mineros a unos 700 metros de profundidad. Los mineros fueron rescatados después de 69 días bajo tierra. El gobierno chileno desarrolló un plan de rescate basado en el exitoso rescate de la mina Quecreek en los Estados Unidos en 2002 y la operación de rescate alemana Wunder von Lengede en 1963. El plan incluyó el uso de una cápsula de rescate para sacar a los mineros atrapados uno por uno. Se hizo una película sobre ese acontecimiento en la que participó el actor Antonio Banderas. La película se llama "The 33" y es un drama de supervivencia y desastres biográfico de 2015 dirigido por Patricia Riggen y escrito por Mikko Alanne, Craig Borten, Michael Thomas y José Rivera. La película está basada en los verdaderos eventos del desastre minero de Copiapó. Antonio Banderas interpreta al minero atrapado Mario Sepúlveda, que fue héroe dirigente de la resistencia y sobrevivencia de los mineros atrapados. Copiapó es una ciudad y comuna del norte chico de Chile, capital de la provincia homónima y de la región de Atacama. En 2011, se juega el partido que da inicio al primer campeonato de la Liga Venezolana de Voleibol (LVV). En 2012, el lanzador Freddy García se convierte en el primer beisbolista venezolano en alcanzar 150 victorias en las Grandes Ligas. En 2012 murió Chavela Vargas, una cantante costarricense nacionalizada mexicana (n. 1919), considerada una de las artistas más importantes de la música ranchera, con estilo único, en especial fuera de México. Fue distinguida con el Premio Grammy a la Excelencia Musical en 2007. En 2014 en Buenos Aires (Argentina) se comunica la aparición del nieto desaparecido n.º 114, que resulta ser el nieto de la propia Estela de Carlotto (presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo) (2014). Se inauguran los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. La apertura ceremonial se realizó en el Estadio Maracaná, siguiendo el protocolo establecido, con discursos de bienvenida, izado de banderas, desfile de los atletas y encendido del pebetero olímpico, para culminar la ceremonia con un espectáculo artístico iluestrativo presentar la cultura basilera, el país sede del evento olímpico. En 2019, murió Toni Morrinson, una novelista, ensayista, editora, escritora y profesora estadounidense, ganadora del Premio Pulitzer en 1988 y del Premio Nobel de Literatura en 1993. Fue la primera autora afroamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. Obras notables: Beloved, La canción de Salomón, Ojos azules, La noche de los niños, entre otras. En 2021, comisión que investiga los presuntos perjuicios a la Nación cometidos por miembros de la Asamblea Nacional durante la legislatura 2016-2021, señala a Juan Guaidó y su entorno parlamentario por presunto daño patrimonial estimado en 135 mil millones de dólares. El presidente de la comisión, diputado José Brito, aseguró que el grupo de exparlamentarios que secundaba a Juan Guaidó, usó su posición para ocasionar un daño patrimonial multimillonario en divisas al país. Según Brito, el saqueo de los dineros públicos se habrían realizado usando como excusa el llamado «Estatuto para la Transición». Ver: https://www.aporrea.org/contraloria/n366704.html En 2022, una noticia de Rusia habla de que Chávez "fue envenenado". La noticia reproducida en Aporrea, con información de Sputniknews / Actualidad RT, recoge declaraciones de Ígor Kiríllov, jefe de las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas rusas, según las cuales Chávez fue "envenenado" con una sustancia especial capaz de causar un cáncer. Aparece con el titular: "Desde Rusia afirman que Venezuela tiene datos que demuestran que Chávez fue envenenado". Ver: https://www.aporrea.org/venezuelaexterior/n375579.html - Armas químicas, radiológicas y bacteriológicas. Pedro Carreño, 17/01/12 www.aporrea.org/internacionales/a136990.html En 2023 es reproducido en Aporrea un Comunicado del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de lxs Trabajadorxs Presxs, ante la sentencia a 16 años de prisión a varios sindicalistas de Venezuela: Gabriel Blanco, Emilio Negrín y a los luchadores sociales Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés, los cuales se encontraban detenidos desde julio del año 2022. Ver: Familiares y amigos repudian la condena a sindicalistas y luchadores sociales (aporrea.org) Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Utiliza nuestro Buscador, colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. También se puede utilizar el Archivo cronológico de noticias publicadas cada día desde que apareció Aporrea en 2002: Aporrea - Archivo de noticias y artículos Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años. Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela. Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org Para la documentación parcial de algunas de las efemérides se utilizó la Inteligencia Artificial.