Increíble: Merz dice que, de momento Alemania, no reconocerá un Estado palestino

Alemania considera que el reconocimiento de un Estado palestino es uno de los últimos pasos en el camino hacia una solución de dos Estados, en la que israelíes y palestinos puedan convivir pacíficamente.

Recientemente, el ministro de Exteriores, Johannes Wadephul, reiteró la posición alemana: un reconocimiento de Palestina sólo puede darse al final de un proceso que lleve a una solución negociada de dos Estados.

"La posición alemana es conocida. No vemos dadas las condiciones para un reconocimiento de Palestina. Lo que ha pasado en los últimos días no cambia nuestra postura", dijo el canciller, Friedrich Merz, en el curso de una comparecencia conjunta con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Recientes ataques no cambian la posición alemana

Merz hizo esa precisión al ser preguntado si los últimos ataques de Israel en la franja de Gaza y el hecho de que cada vez más países, entre ellos Canadá, se planteen un reconocimiento de Palestina puede hacer cambiar la postura alemana.

"No nos sumaremos a esta iniciativa", afirmó Merz en una rueda de prensa conjunta con Carney. "En estos momentos, no consideramos que se cumplan en modo alguno los requisitos para el reconocimiento estatal".

Por su parte, Carney anunció a finales de julio de 2025 que su país reconocería a Palestinacomo Estado en la Asamblea General de la ONU el próximo mes de septiembre. El presidente francés, Emmanuel Macron, también tiene previsto hacerlo. Carney justificó esta decisión alegando que las perspectivas de una solución de dos Estados son cada vez peores.

