(VIDEO) Fiscal Saab lanza advertencia a los motopiruetas: "Esa moda tiene que acabar"

28-08-25.-El fiscal general de la República, Tarek William Saab, activó este 26 de agosto, la tercera fase del “Plan Conduce por la Vida” en el territorio nacional, con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito que involucran a vehículos de dos ruedas.Durante una alocución desde el Ministerio Público, en Caracas, el fiscal cuestionó las maniobras temerarias que realizan los denominados motopiruetas en vías públicas.Esa moda tiene ya que acabar. Cómo puede ser posible que en una avenida, en una carretera, en una calle; sujetos que de verdad deben tener un trastorno (...) colocan hacer maniobras con niños al lado, con personas al lado ¿Qué sentido tiene eso? Pregunto. Es una acción suicida, yo lo veo así", expresó.Asimismo, detalló que, las cifras oficiales del Ministerio de la Salud al respecto, son "realmente terribles"."Quienes quedan vivos, quedan lisiados, sin piernas, sin brazos, quedan discapacitados. ¿Qué sentido tiene atentar contra tu vida? Eso está prohibido", manifestó.El fiscal también mencionó que para el desarrollo de la campaña preventiva desplegaron a los diferentes cuerpos de los organismos de seguridad ciudadana del Estado venezolano, aunado a varios materiales audiovisuales que serán transmitidos en las cadenas de Cines Unidos, emisoras de radio y televisión.