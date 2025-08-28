Plan Vuelta a la Patria alerta sobre estafas a migrantes

La Gran Misión Vuelta a la Patria está afinando sus estrategias y protocolos para proteger a los migrantes venezolanos que desean retornar a su país. El objetivo es garantizar que el proceso sea seguro, digno y, sobre todo, gratuito, tal como fue instruido por el gobierno nacional.



Para lograr este fin, la jefa del programa social, Camilla Fabri, sostuvo una reunión de trabajo con la Embajadora de Venezuela en México, Estella Lugo. El encuentro tuvo como propósito fortalecer la acción conjunta y perfeccionar los mecanismos de ayuda a los connacionales que se encuentran en territorio mexicano.



Uno de los puntos centrales de la discusión fue abordar las recientes denuncias sobre mafias que intentan extorsionar a los migrantes. Estas organizaciones delinquen cobrando por supuestos cupos, secuestrando documentos o prometiendo servicios de transporte que no existen, aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas.



Ante esta alarmante situación, las autoridades acordaron activar de inmediato un protocolo conjunto y un plan comunicacional. Esta iniciativa busca alertar de manera masiva a la población venezolana sobre estas modalidades de estafa, reiterando que el plan de retorno es un servicio completamente gratuito provisto por el Estado.



“No podemos permitir que se distorsione el espíritu del Plan Vuelta a la Patria, instruido por el Presidente Nicolás Maduro, cuyo objetivo es proteger y garantizar un retorno digno y seguro para nuestro pueblo”, expresó Fabri durante la reunión. Enfatizó que cualquier intento de cobro debe ser denunciado de inmediato.



La Embajadora Estella Lugo destacó el excelente trabajo y la cooperación entre las autoridades venezolanas y mexicanas. Resaltó el firme compromiso del Gobierno de México en la implementación del plan y en la creación de estrategias que faciliten un regreso seguro para los connacionales. Con estas acciones, la Gran Misión Vuelta a la Patria reafirma su compromiso inquebrantable con el bienestar de los venezolanos en el exterior. El programa continúa trabajando para que todo ciudadano que desee regresar a casa pueda hacerlo en condiciones de respeto, seguridad y dignidad.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 609 veces.

La fuente original de este documento es:

Radio Nacional de Venezuela (http://www.rnv.gov.ve)