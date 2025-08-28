Manuel Zelaya acusa a EEUU de imponer un «bloqueo militar» contra Venezuela

El expresidente de Honduras desmintió a la fiscal estadounidense sobre el pago sobornos al gobierno centroamericano para el paso de drogas. Credito: Archivo

El expresidente de Honduras Manuel Zelaya acusó a Estados Unidos de imponer un «bloqueo militar» contra Venezuela, lo que, en su opinión, «destruye la Carta de las Naciones Unidas».

«Como fundador de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), denuncio enérgicamente el bloqueo militar de Estados Unidos contra la hermana República de Venezuela, que destruye la Carta de las Naciones Unidas y, con ello, el derecho internacional, atentando contra la soberanía de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe», indicó Zelaya en un mensaje en la red social X.

El exgobernante, quien es esposo de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, subrayó que «guardar silencio ante esta agresión (a Venezuela) también constituye un crimen de lesa patria y un acto de cobardía imperdonable al no defender la verdad y la justicia internacional».

«¿Para qué sirven las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad si no pueden hacer prevalecer la paz ni garantizar los derechos de las naciones que la integran?», se preguntó Zelaya, coordinador del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre), que surgió en 2011, luego de su derrocamiento mediante un golpe de Estado, el 28 de junio de 2009.

Zelaya también afirmó que «es absolutamente falso que el presidente Nicolás Maduro pague sobornos a funcionarios del Gobierno de Honduras para permitir el paso de drogas» por el país centroamericano, como denunció hace dos semanas la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, en declaraciones a la cadena Fox.

El exmandatario defendió la labor del gobierno de Xiomara Castro en la lucha contra el narcotráfico. Afirmó que su administración es pionera en este combate y que ha sido reconocida por Estados Unidos por sus resultados.

«El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha sido reconocido incluso por Estados Unidos por su combate frontal contra el narcotráfico: con el aumento histórico de decomisos de droga, la destrucción de cultivos y narcolaboratorios, y la entrega a la justicia de reconocidos capos, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández, hoy condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por haber conformado un cartel que traficó toneladas de droga hacia ese país», detalló.