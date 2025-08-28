(VIDEO) Pueblo uruguayo apoya a Revolución Bolivariana ante amenaza de EEUU

Organizaciones respaldan a Venezuela frente al acoso de EEUU

Credito: Captura Hispan Tv

En Montevideo, organizaciones sociales y políticas se unieron en un diálogo abierto, rechazando la intervención imperial de EE.UU. en Venezuela.
 
El encuentro fue a partir de la representación consular acreditada en el país que planteo la convocatoria para que cada colectivo expresara a micrófono abierto su sentir ante la avanzada imperialista y sus riesgos.
 
Voceros de estos colectivos entienden que este es el momento de expresar sin titubeos la solidaridad y así lo hacen notar.
 
Mientras crece la amenaza militar norteamericana en costas venezolanas, también lo hace la solidaridad de los pueblos de América Latina. Es por eso que variadas organizaciones del sur del continente se vienen movilizando y expresando su mensaje por la paz.
 
Fabián Cardozo, Montevideo
 
 

