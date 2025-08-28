Exigen claridad tras muertes de niños venezolanos en Chile bajo anestesia general

28-08-25.-La muerte de cuatro niños venezolanos en Chile, ocurridas entre 2021 y 2024 tras ser sometidos a procedimientos con anestesia general, ha encendido las alarmas en el gremio médico y ha generado una investigación en el país austral. La Sociedad Venezolana de Anestesiología (SVA) se pronunció recientemente, exigiendo resultados certeros y rechazando cualquier vinculación entre nacionalidad y predisposición genética sin estudios concluyentes.

Los casos fueron inicialmente reportados por la Sociedad de Anestesiología de Chile (Sach), que señaló que los menores fueron tratados con fármacos ampliamente validados como Sevoflurano, Propofol y Fentanilo. Según la Sach, no hubo errores en la administración de los medicamentos, sino que podría tratarse de una rara mutación genética mitocondrial heredada por vía materna.

La tesis genética fue difundida por la Sach tras comparar los casos chilenos con estudios europeos que documentaban muertes similares en niños venezolanos. Sin embargo, el Ministerio de Salud chileno se deslindó de esta hipótesis el pasado 15 de julio, alegando que no existen diagnósticos concluyentes que demuestren causalidad genética.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Giovanna Morales, una niña venezolana de 4 años que falleció el 14 de agosto de 2024 tras someterse a una resonancia magnética que requería anestesia general. Según sus padres, la menor sufrió una hipoxia cerebral y fue diagnosticada con encefalopatía hipóxico-isquémica. “Ahora quieren culpar a la genética”, denunciaron.

Rechazo a «supuesta predisposición genética»

La SVA instó a las autoridades chilenas a no emitir diagnósticos prematuros ni especulativos. “Rechazamos de manera categórica cualquier vinculación entre nacionalidad y supuesta predisposición genética, advirtiendo que podría llevar a exclusión en la atención médica”, expresó el gremio en un comunicado.

El organismo venezolano también alertó sobre el riesgo de estigmatización hacia la población migrante, especialmente en contextos de atención pediátrica y procedimientos anestésicos.

Hasta la fecha, las autoridades médicas chilenas no han emitido un informe definitivo que esclarezca las causas de las muertes. Los padres de Giovanna y de los otros menores continúan exigiendo justicia y transparencia en las investigaciones.

La Sociedad Venezolana de Anestesiología se mantiene en alerta ante los pronunciamientos del país austral y reitera la necesidad de estudios rigurosos que permitan entender con precisión lo ocurrido, sin caer en generalizaciones que puedan afectar el acceso equitativo a la salud.

Con información de La Nación.