Asamblea de Ciudadanos del Caroní llevará a la Sala Constitucional del TSJ denuncia por cobros ilegales de Fospuca

12-04-25.-La Asamblea de Ciudadanos del municipio Caroní informó que denunciará ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la serie de irregularidades cometidas en la concesión del servicio de recolección de desechos, cobro de la sede urbana y domiciliaria del municipio alegando que se han cometido actos penales, como amenazas y agresiones a residentes y comerciantes, en relación a cobros por un servicio de recolección y un relleno sanitario que no existen.



Así lo indicó Simón Yegres, representante de la Asamblea resaltando que, a pesar de haber denunciado ante la Fiscalía y los tribunales pertinentes, estas instancias han desestimado la queja, por lo que buscan justicia por el comportamiento de los entes responsables, situación que consideran delincuencial.



“Nosotros haremos conocimiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la denuncia penal por hechos punibles de acción pública que consideramos que se ha estado cometiendo en la concesión de la sede urbana y domiciliaria del municipio y su sistema de cobranza”, precisó.



Yegres reiteró que consideran la manera como se otorgó el contrato, se produjo el decreto, la manera como se ha intentado cobrar bloqueando el portal en un cobro de un relleno sanitario que no existe, atribuyéndose en maneras de coacción y de amenaza a los residentes y a los comerciantes industriales del municipio, comportan, incumplen o incurren en violaciones a diferentes leyes venezolanas.



“Estas irregularidades que tienen que ver con procesos que deberían ser considerados penales, por ello vamos a insistir con ese procedimiento porque hasta ahora, tanto la Fiscalía acá en Puerto Ordaz y los tribunales de acá han desestimado la denuncia considerándola que no reviste carácter penal”.



Sin embargo, alegó que si creen lo contrario toda vez que hasta golpes y agresiones se han registrado cuando han intentado solicitar algunos documentos.



“Asociarse para cobrar cosas que no existen, tanto cobros ilegales ya propiamente del servicio de recolección como un relleno que reitero no existe, es un comportamiento delincuencial que nosotros queremos que se haga justicia con Ciudad Guayana en ese sentido”, indicó.



Para argumentar su denuncia, la Asamblea de Ciudadanos realizó un documento de 44 folios y 66 anexos conformados por pruebas documentales diversas para solicitar al máximo tribunal del país abrir una averiguación penal por el controvertido caso de la prestación del servicio de aseo urbano domiciliario en el municipio Caroní por parte de Fospuca Caroní, alegando que estas acciones cuentan con la participación directa del burgomaestre, Tributos Municipales y el Concejo Municipal.

La fuente original de este documento es:

C.Caroni (https://correodelcaroni.com/region/simon-yegres-denuncia-contra-fospuca-caroni-sera-llevada-a-sala-constitucional-del-tsj/)