Anas al-Sharif “He vivido el dolor en todos sus detalles...No se olviden de Gaza… Y no se olviden de mí en sus sinceras oraciones de perdón y aceptación”.

Este audio se publica los viernes después de las 2:00 p. m. (ET). Si el link del audio no funciona, visita nuestra web.

Amy Goodman y Denis Moynihan

“Si les llegan estas palabras, significa que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz”.

Estas son las palabras póstumas —compartidas en la red social X y emitidas por la cadena Al Jazeera— de Anas al-Sharif, un periodista palestino de 28 años que murió el 10 de agosto en Gaza en un ataque aéreo israelí. Anticipando su muerte, al-Sharif escribió el mensaje en abril pasado.

“He vivido el dolor en todos sus detalles, he experimentado el sufrimiento y la pérdida muchas veces, pero nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin distorsiones ni falsificaciones, para que Alá dé testimonio contra quienes permanecieron en silencio y aceptaron nuestra muerte. No se olviden de Gaza… Y no se olviden de mí en sus sinceras oraciones de perdón y aceptación”.

Anas al-Sharif, corresponsal de Al Jazeera en árabe, era uno de los periodistas más destacados que aún seguían reportando desde el norte de Gaza, informando a diario sobre el bloqueo humanitario y los ataques que Israel está llevando a cabo. Al-Sharif murió en un ataque selectivo israelí contra la carpa de prensa en la que se encontraba trabajando junto al equipo de Al Jazeera, ubicada en las afueras del hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza. En el bombardeo también perdieron la vida tres de sus colegas de Al Jazeera —el corresponsal Mohammed Qreiqeh y los camarógrafos Ibrahim Zaher y Mohammed Nufal—, así como también dos reporteros locales independientes —Moamen Aliwa y Mohammed al-Khaldi—.

Las fuerzas armadas israelíes emitieron un comunicado en el que confirmaron la autoría del ataque y afirmaron falsamente que al-Sharif era “líder de una célula” de Hamás. Israel llevaba mucho tiempo amenazando a Anas al-Sharif. El 31 de julio, solo diez días antes del asesinato de al-Sharif, la relatora especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, emitió un comunicado al respecto, que decía, en parte: “Los ataques en internet y las acusaciones infundadas del Ejército israelí contra el periodista de Al Jazeera Anas al-Sharif constituyen un intento descarado de poner en peligro su vida y silenciar sus reportajes sobre el genocidio en Gaza”.

En una entrevista que mantuvo con Democracy Now! dos días después del asesinato de Anas al-Sharif y de los otros trabajadores de prensa, Irene Khan dijo:

“Anas y Al Jazeera se contactaron conmigo para informarme acerca de esta amenaza inminente contra su vida. Ya habían visto esto antes. [Anas] no fue el primero. Alrededor de 26 a 30 periodistas han sido blanco de esta campaña de asesinatos. Anas quería que otras personas y yo denunciáramos la situación, para detener lo que Israel estaba haciendo”.