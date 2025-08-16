Efemérides 16 de agosto: España impone la Inquisición en América - Ex dictador Pérez Jiménez extraditado a Venezuela

Es 16 de agosto de 2025. Han transcurrido 228 días del año y faltan 137 días para su terminación. Hoy es sábado. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 16 de agosto: Día Internacional del Ron. Es una de las bebidas alcohólicas más antiguas, muy consumida en todo el mundo, derivada de la caña de azúcar. Sus orígenes se remontan al siglo XVI, al llegar los españoles y otros europeos al continente americano, donde comenzaron a establecer y explotar plantaciones de caña, a partir de cuyos productos se destiló el ron. Venezuela es uno de los paises con tradicicón en la elaboración de esta bebida. Día Internacional de la Montaña Rusa. Se celebra esta destacada a atracción popular de los parques mecánicos o ferias de atracciones, que sirve para la descarga de adrenalina y que una vez hecho el vertiginoso descenso por sus bajadas nos deja liberados de tensiones, tanto como la risa, pero a fuerza de gritos, sobre todo con amigables compañías. Cuentan que la más antigua surgió en el siglo XVII, en San Petersburgo (Rusia), como parte de los juegos de invierno. En Paraguay es el Día del Niño. Conmemoración de la batalla de Acosta Ñú, en la que combatieron y fueron masacrados cientos de niños en el marco de la Guerra de la Triple Alianza. Esta guerra enfrentó al Paraguay contra el Imperio del Brasil, la Argentina y Uruguay. Día Debian. Conmemora la creación del sistema operativo Debian, uno de los pilares del software libre. Ideal para los amantes de la informática y la filosofía open source. El software libre tiene atribuciones y ventajas como la libertad de uso y estudio, así como de modificación por el usuario, por su código abierto; también es libre su distribución, con ahorro económico, suceptible de personalización, desarrollo con colaboración comunitaria, transparecia y seguridad e independencia tecnológica. Nuestro medio, Aporrea.org está basado en herramientas de Software Libre. En 1570 Felipe II (rey de España) establece la Inquisición en los territorios de América, mediante la cual todos los habitantes quedaban sujetos al Santo Oficio. Se crea un tribunal de la Inquisición en el Nuevo Mundo, bajo las órdenes del Inquisidor General y jueces relacionados con la Institución española. ¿Qué era y hacía la Inquisición? Fue una institución de la Iglesia Católica, con apoyo de los monarcas, para preservar la ortodoxia religiosa y combatir las "herejías". Se ocupaba de identificar, juzgar y castigar a quienes se "desviaban" de la doctrina oficial. Este tribunal religioso establecido en Europa y América desde el siglo XIII hasta el XIX, había sido instaurada en 1478 por los Reyes Católicos, pero en América, fue establecida por Felipe II en 1570, para el control de los territorios coloniales. Investigaba a sospechosos de prácticas heréticas, brujería, judaísmo, protestantismo, o incluso comportamientos considerados inmorales para la época y la ética católica. Realizaba juicios inquisitoriales, donde los acusados eran interrogados, a menudo bajo tortura. Imponía desde penitencias públicas hasta la pena de muerte, especialmente mediante la hoguera. Controlaba libros y censuraba ideas contrarias a la fe católica. Operaba con gran secretismo y poder, sin necesidad de pruebas concluyentes. Su influencia política y social era enorme, afectando incluso a nobles y académicos. Fue símbolo del autoritarismo religioso y político, así como de la represión del pensamiento. Hoy se estudia como un fenómeno histórico que refleja los conflictos entre fe, poder y libertad, pero en el mundo han reaparecido muchas veces fenómenos equivalentes a las prácticas autoritarias, como con el nazi-fascismo, el estalinismo y con los gobiernos autoritarios de ultraderecha o también autodenominados de izquierda. Los controles modernos de los gobiernos y estados sobre las expresiones en las redes sociales, estados de WhatsApp, criminalización y represión de las opiniones divergentes y de las luchas político-sociales, uso de leyes contra el odio o antiterroristas para castigar a quienes denuncian, critican o protestan, son de algún modo reediciones al menos parciales o de nuevo tipo de aquellas antíguas prácticas inquisitoriales de la España y la América colonial. Hoy muchos "herejes" políticos son calificados de "antisemitas", "instigadores del odio", "terroristas", "enemigos de la nación", "comunistas" o al revés, como de "ultraderecha", simplemente por opinar y reclamar tratando de ejercer derechos democráticos, constitucionales, sindicales y humanos. Los fundamentalismos político-religiosos también son expresión de eso. Por tanto; es válido preguntar: ¿Desapareció la Inquisición o se transformó? En 1815, nace Juan Bosco, sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX, fundador de la Congregación Salesiana. Promovió el desarrollo de un moderno sistema pedagógico preventivo para niños y jóvenes; obras educativas, especialmente en Europa y en América Latina. Fue autor de textos referenciales de su visión, como "Memorias del Oratorio", "El amor supera al reglamento", "Estad siempre alegres". En 1819 Manchester (Reino Unido), la caballería disuelve de manera violenta una asamblea de 65.000 trabajadores del textiles, con la muerte de 11 personas y 400 heridos. Los trabajadores reclamaban representación parlamentaria de las clases más humildes y una rebaja en el precio del pan. En 1845, nace Gabriel Lippmann, físico francés, premio Nobel de física en 1908, por su método de reproducción de los colores en fotografía, basado en el fenómeno de la interferencia. Su descubrimiento permite la reconstitución íntegra de las longitudes de onda reflejadas por un objeto. (f. 1921). En 1863 después de 17 años de independencia y 2 de intervención, comienza en Dominicana la Guerra de Restauración contra España, para restablecer su soberanía a partir de Grito del Capotillo. En 1861 ante el intento español de retomar el control en la República Dominicana, la respuesta es una guerra de guerrillas que durará hasta 1865, cuando las fuerzas de intervención españolas se ven forzadas a abandonar el país. Esta victoria dominicana enseñará el camino a cubanos y puertorriqueños y demostrará que España puede ser derrotada. Fue iniciada por Santiago Rodríguez Masagó. En 1888 nace en Gales, Reino Unido, el británico Thomas Edward Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia. Era un oficial de la inteligencia británica, destinado a El Cairo y a La Meca. Los árabes lo adoptan como líder y asumió un papel en la lucha por la independencia árabe respecto al imperio de los turcos otomanos. En 1888, en Venezuela, el presidente Juan Pablo Rojas Paúl, ordena la construcción del Hospital Dr. José María Vargas de Caracas, institución de salud que ha sido un referente en el país. Nace Wendell Meredith Stanley (1904), químico estadounidense, premio Nobel de química en 1946 por sus aportaciones a "la representación fiel de las enzimas y las viru-proteínas" (f. 1971). En 1913 la firma automovilística Ford Motor Company realiza los primeros ensayos para instalar una cadena de montaje que permitirá multiplicar por cuatro la producción. Se inicia el "fordismo" en la producción capitalista. En 1925 en Nueva York se estrena la Quimera del Oro, primer largometraje del cineasta británico Charles Chaplin. En 1925 científicos japoneses y estadounidenses clonan por primera vez un cerdo utilizando las células de la piel de un feto de uno de estos animales. En 1930, se estrena en Estados Unidos Flip the Frog (El sapo Flip), primer dibujo animado con color y música. En 1957, muere Irving Langmuir, químico estadounidense, premio nobel de química en 1932 por sus investigaciones en la química de superficie (n. 1881). En 1958, nace Madonna Ciccone, artista conocida como La Reina del Pop. Escuchar a Madonna. En 1962 Argelia se convierte en miembro de la Liga Árabe. En 1963, en Venezuela, se inaugura el Estadio Luis Aparicio El Grande (nombre del destacado beisbolista venezolano). En 1963, llega a Caracas el ex dictador Marcos Pérez Jiménez, en la condición de detenido, tras acceder EE.UU a la petición de extradición por el Estado venezolano. Sería juzgado en Venezuela por peculado y malversación de fondos, cargos por los que recibió una condena a más de cuatro años de cárcel. Pero de cara al pueblo, lo central de su gobierno fue la intensidad de la represión, con la temida "Seguridad Nacional" como instrumento. Se le atribuyen, sin embargo, importantes obras públicas, aunque no hay nada que pueda compensar la liquidación de las libertades democráticas por un gobierno y peor aún si eso va ligado a una profundización de la miseria. En 1966, en Venezuela, la Isla de Margarita se convierte en zona franca o puerto libre. En 1975, muere Carlos Raúl Villanueva, prominente arquitecto y urbanista venezolano. Entre sus obras más reconocidas se encuentran la Ciudad Universitaria de Caracas, nombrada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000, y la reurbanización de El Silencio en 1945. En 1977, muere Elvis Presley cantante de "rock and roll" estadounidense. Uno de los más populares e icónicos del siglo XX. Escuchar a Presley. En 1982 se crea el primer CD (disco compacto). Fue desarrollado conjuntamente por Philips y Sony para almacenar y reproducir grabaciones de audio digital. En 2000, en Estados Unidos, se aprueba la clonación de embriones humanos con fines médicos. En 2003 muere el exdictador de Uganda, Idi Amin Dada, cuyo régimen represor se calcula que ocasionó la muerte de unas 300.000 personas y arrasó la economía del país. En 2004 en Estados Unidos se publica un estudio demostrativo de que los fármacos con estatinas, utilizados para combatir el exceso de colesterol, son eficaces para inhibir la replicación del virus VIH (causante del sida) en las células humanas. En 2005, el astronauta ruso Serguéi Krikaliov bate el récord mundial de estancia en el espacio a bordo de la ISS (Estación Espacial Internacional) sumando 747 días y 14 horas, en varios períodos. En 2012 el gobierno de Ecuador concede asilo político a Julian Assange, fundador de Wikileaks, siendo presidente Rafaél Correa; luego el siguiente presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, en un acto de traición, lo revocará y Assange será encarcelado en Gran Bretaña, mientras se intenta su extradición a Estado Unidos. Un movimiento solidario mundial se suscitó para enfrentar el encarcelamiento y posible extradición de Assange, cuyo mérito fue divulgar ante la humanidad tramas secretas y conspiraciones del imperialismo a través de las comunicaciones con sus representaciones diplomáticas. En 2013 es estrenada en Venezuela la película "Bolívar, el Hombre de las Dificultades", dirigida por Luis Alberto Lamata. En 2018, muere Aretha Franklin, cantante estadounidense de soul, R&B y góspel. Fue apodada como Lady Soul (la Dama del Soul) o Queen of soul (la Reina del Soul), y fue una de las principales figuras del género, con proyección mundial. Escuchar a Aretha Franklin. En 20018, la Santa Sede emite una declaración de apoyo a las 300 víctimas que sufrieron abusos sexuales por parte de "sacerdotes depredadores" en Pensilvania (EE.UU.). Más de 300 sacerdotes acusados de abuso sexual en Pensilvania Un exhaustivo informe del gran jurado estatal identifica a más de 1.000 víctimas infantiles. En 2019, el prestigioso periodista y conductor del programa Dossier en VTV, Walter Martínez, denuncia por Twitter que lo censuraron en el canal del Estado, por orden del entonces ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Ver: https://www.aporrea.org/medios/n345755.html En 2020 continuaban movilizaciones y huelgas en Bielorrusia ante fraude electoral de LuKashenko. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n358004.html En 2021, caos en Afganistán en medio de retirada de los Estados Unidos: Varias personas mueren al aferrarse al fuselaje de un avión estadounidense intentando huir de los talibanes. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n366993.html En 2023, militantes del Partido Comunista de México toman la embajada de Venezuela en rechazo al asalto judicial contra al PCV. Ver: (VIDEO) www.aporrea.org/internacionales/n385414.html En 2024, despiden a 100 trabajadores de Venezolana de Televisión (VTV) por sus estados de Whatsapp, según el periodista Vladimir Villegas. Ver: www.aporrea.org/medios/n395785.html Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Utiliza nuestro Buscador, colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. También se puede utilizar el Archivo cronológico de noticias publicadas cada día desde que apareció Aporrea en 2002: Aporrea - Archivo de noticias y artículos Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años. Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela. Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org Para la documentación parcial de algunas de las efemérides se utilizó la Inteligencia Artificial.