EEUU ofrece 15 millones por información que conduzca al arresto y condena de 7 ciudadanos norcoreanos

El Departamento de Estado estadounidense ofreció este jueves una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que facilite el arresto o condena del norcoreano Sim Hyon-sop y de seis supuestos cómplices de sus actividades "maliciosas", entre las que se cuenta el contrabando para la obtención de divisas para el gobierno de Pionyang.

Los siete, según su comunicado, están acusados por su participación en actividades ilícitas de compraventa de tabaco de Corea del Norte para acceder a dólares estadounidenses.

El Ejecutivo estadounidense ofrece hasta 7 millones por Sim Hyon-Sop, hasta 3 millones respectivamente por Myong Chol-Min y Kim Se-Un, y hasta 500.000 dólares por Ri Won-Ho, Kim Yong-Bok, Kim Chol-Min, alias "Jack", y Ri Tong-Min, alias "Elvis".

A Sim y algunos de sus cómplices también se les reprocha haber participado en planes "ilícitos" relacionados con trabajadores de la industria de las tecnologías de la información (TI) que el régimen de Pionyang emplea para operaciones de ciberdelicuencia que ayudan a financiar sus programas de armas de destrucción masiva.

Según el Departamento de Estado estadounidense, Corea del Norte envía a miles de trabajadores de dicho sector para organizar trabajos fraudulentos en este ámbito, a menudo desde Rusia y China.

En una acción aparte, el Departamento del Tesoro sancionó a la empresa Korea Sobaeksu Trading Company, que anteriormente había enviado trabajadores de TI a Vietnam, y a tres norcoreanos por su implicación en planes ilícitos de generación de ingresos.

Las redes en el extranjero de Corea del Norte, según el Ejecutivo estadounidense, le proporcionan acceso a tecnología, redes financieras ilícitas y facilitadores para apoyar su generación de ingresos con el fin de financiar entidades sancionadas por la ONU y EE.UU., entre ellas el Departamento de Industria de Municiones y el Ministerio de Energía Atómica e Industria.

Ambas entidades son clave en el programa nuclear y de misiles norcoreano.

El Departamento de Estado consideró en su nota que las acciones de este jueves reflejan el compromiso de la Administración de Donald Trump para mitigar las amenazas planteadas por Corea del Norte con el objetivo de proteger a las empresas estadounidenses, el sistema financiero del país y a sus ciudadanos.