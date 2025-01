La OFAC retira a Francisco D’Agostino (cuñado de Henry Ramos Allup) y Alessandro Bazzoni de la lista de sancionados

Credito: Web

14-01-25.-La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, removió este 13 de enero a la empresa Elemento Oil & Gas Ltd., y a sus propietarios Alessandro Bazzoni y Francisco Javier D’Agostino Casado (cuñado de Henry Ramos Allup) de su lista de sancionados.



La información pudo conocerse a través de un comunicado en el que también se detalló que, de la lista de medidas restrictivas, fueron eliminadas otras empresas relacionadas: D’Agostino and Company y Element Capital Advistors Limited.



¿Desde cuándo estaban sancionados Francisco D’Agostino y Alessandro Bazzoni?



La oficina sancionó a varios individuos y entidades, entre ellos a Alessandro Bazzoni, Francisco Javier D’Agostino Casado y Elemento Oil & Gas Ltd., por evadir restricciones vinculadas con el sector petrolero venezolano en enero de 2021.



En ese momento, estas personas y sus empresas realizaban actividades de compra y reventa de crudo de Pdvsa, así como el transporte a compradores internacionales, y usaban empresas pantalla para evadir controles financieros.



¿Otras empresas han sido sancionadas y luego retiradas de la lista?



Sí, de hecho, la empresa suiza Swissoil Trading S.A. fue agregada a la lista el 19 de enero de 2021 por considerar que integraba una red para evadir sanciones contra el sector petrolero venezolano. En ese momento, estas medidas alcanzaron también a Philipp Paul Vartan Apikian, propietario y director. En junio de 2023, la OFAC retiró las sanciones en contra de la empresa y de Vartan Apikian.



El Departamento de Estado de EE. UU. consideraba a estas personas y empresas conspiradoras junto con el ministro de Petróleo Tareck El Aissami, detenido actualmente por el gobierno de Nicolás Maduro por estar involucrado en la trama de corrupción Pdvsa Cripto, «(…) para negociar cientos de millones de dólares de petróleo venezolano».





