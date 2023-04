(VIDEO) "Chuo" Torrealba: Lamento que el “gobierno interino" no haga con sus corruptos lo que Maduro hace con los suyos

13-04-23.-El dirigente político y ex jefe de la extinta Mesa de la Unidad Democrática (MUD) , Jesús "Chúo" Torrealba, comparó el reciente proceso contra la corrupción con un "striptease"."El striptease es un proceso de desnudo en cámara lenta donde se muestran unas partes del cuerpo y no se muestran otras, para exacerbar el morbo. Entonces, si muestras unos presuntos culpables y ocultas otros, ¿para qué?.¿Para qué se le pone bocina al tema a las llamadas "muñecas del petróleo", a las orgías de los corruptos? Aquí el tema no es con quién se acostaba el corrupto tal, aquí el tema es como el corrupto hacía eso sin que su jefe político inmediato rindiera cuentas. Ese es el tema de fondo", precisó.Mostró su apoyo ante la lucha contra la corrupción siempre y cuando se haga por las vías de la institucionalidad y sea para todos.También lamentó, "que el “gobierno interino" no haga con sus corruptos lo que Maduro hace con los de él.""El error del 11 de abril fue el 11 de abril mismo."Sobre la conmemoración del intento de golpe, Torrealba consideró que fue un error lo ocurrido el 11 de abril de 2002."El gran error fue no haber entendido que frente al gobierno en ese tiempo incipiente de Hugo Chávez lo que tenía que hacer una fuerza que entendiera que ese gobierno podía convertirse en una amenaza totalitaria, era hacer una oposición democrática fuerte, construir desde la base una resistencia social fuerte, capaz de transformarse en alternativa de poder. Eso no fue lo que ocurrió, hubo un cálculo prepotente", dijo Torrealba.Asimismo, en el programa Vladimir a la Carta, expresó, "la locura que llevó al 11 de abril a los sectores democráticos fue la misma que luego se hizo presente en la llamada "Salida parte 1" en 2014".Finalmente, comentó, "hoy hay que hacer una reflexión seria de lo que está ocurriendo, pasaría por reconocer que los resortes institucionales de Venezuela que debieron haber previsto la corrupción, ninguno funcionó".Vea la entrevista completa aquí: