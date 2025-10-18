Gaceta Oficial 43.221 jueves 25 de septiembre 2025

2025-09-25 Gaceta Oficial 43221

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Resolución que designa a Raúl Antonio Mena Zapata, como Director General de Asuntos Políticos y Sociales, dependiente del Despacho del Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Resolución que designa a Nathalí Carolina Armada Bolívar, como Directora Ejecutiva de la Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (FUNDAPRET), en condición de Encargada.

Resolución que designa la Comisión de Contrataciones del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME); estará integrada por las ciudadanas y ciudadano que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

Resolución que otorga la Condecoración Orden a la Paz en su Única Clase, a y ciudadanos que en ella se mencionan.

INTT

Providencia que designa la Comisión de Contrataciones del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), con carácter permanente; estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

INPSASEL

Providencia que designa a Carlice Soledad Chayeb Mejías, como Gerente Regional, adscrita a la GERESAT Monagas y Delta Amacuro, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).

Providencia que designa a Glendy Esperanza Paredes Leal, como Gerente Regional, adscrita a la GERESAT Cojedes, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).

Providencia que designa a Maribel Lugo Villasmil, como Gerente Regional, en Comisión de Servicio, adscrita a la GERESAT Miranda, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO

Resolución que corrige por error material la Resolución 083, de fecha 10 de septiembre de 2025, publicada en Gaceta Oficial 43211, de fecha 11 de septiembre de 2025.

Resolución que designa a Zelica Grisel Lovera de Correa, como Directora (E) de la Oficina de Atención Ciudadana, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO

CORPORACIÓN VENEZOLANA DE MINERÍA, S.A.

Providencia que constituye la Comisión de Contrataciones de la Corporación Venezolana de Minería, S.A., con carácter permanente, estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Andreína Nathaly Contreras Guerrero, en la Fiscalía Octogésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia de Protección de Derechos Humanos.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Daniel José Torrealba Flores, en la Fiscalía Vigésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy y competencia en materia para la Defensa de la Mujer.

Resolución que traslada a María Alejandra Macualo Cermeño, como Fiscal Auxiliar Interino a la Sala de Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio (Encargada) a Dayerlín Fabiola Martínez Peña, en la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Valencia.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio (Encargada) a Isa Emileivi Heredia Duarte, en la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia y competencia en materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, y en Delitos Contra el Tráfico y Comercio Ilícito de Recursos o Materiales Estratégicos.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio (Encargada) a Milagros del Valle Higuera Ruíz, en la Fiscalía Trigésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia y competencia en materia Contra la Extorsión y el Secuestro.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Andrés Eduardo Domínguez Arreaza, en la Fiscalía Septuagésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia Contra la Corrupción.

Resolución que designa a Yajaira Josefina Albornoz Medrano, como Directora de Auditoría Interna (Encargada) en la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público (FENFMP), el cual se encuentra bajo control estatuario de este Órgano.

