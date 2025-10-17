Conozcan el origen de la imagen icónica del tapiz de José Gregorio que es exhibido en El Vaticano, basado en un retrato de 1917

El retrato oficial del futuro santo venezolano, José Gregorio Hernández que se exhibirá durante el acto de canonización el próximo 19 de octubre en la fachada de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, es la copia de una fotografía de 1917 que se mandó a hacer siendo un estudiante en la ciudad de Nueva York, dicha imagen estará expuesta durante el acto en un estandarte de la Plaza de San Pedro, mientras se desarrolle la tan esperada ceremonia que será presidida en una celebración eucarística por el Papa León XIV.

La icónica fotografía se convirtió en una popular estampa por la cual el beato, nacido en Isnotú, Trujillo, es conocido en el imaginario del fervor popular. El llamado "médico de los pobres" pidió al fotógrafo, ser retratado de pie, pues decía de él: "Yo no salgo bien sentado, será porque siempre estoy caminando" y pidió que se le enviaran tres copias a sus familiares y amistades más cercanos, sin saber que esa imagen lo llevaría a los altares de todo el pueblo venezolano que lo declaró con veneración "santo", mucho antes que la burocracia de El Vaticano tomara la decisión de canonizarlo.

Las personas que recibieron estas fotografía por correo, fueron: su hermano, César Hernández Cisneros; Carmelina López de Ceballos, una gran amiga; y Santos Aníbal Dominci, quien fue su amigo y compañero de estudios y profesión.

Una primera copia fue enviada el 2 de octubre de 1917 para su amigo Santos Dominici, con quien mantuvo una larga amistad, ambos fueron médicos y figuras clave en el movimiento de renovación de la medicina venezolana de principios del siglo XX, trabajando juntos en iniciativas como la cátedra de microbiología de Hernández en la UCV. Este retrato iba dentro de una carta escrita por él, en la cual reflexionaba con un aire sombrío, sobre el paso del tiempo, "Ya verás cómo la vejez camina a pasos rápidos hacia mí, pero me consuelo pensando que más allá está la muerte tan deseada. Toda esta filosofía, o, mejor dicho, toda esta melancolía, me la ha dado la vida de estudiante que llevo, agravada por la vista de la fotografía que te mando", manifestó quien se convertirá en el primer laico santo del país.

El 6 de octubre de 1917, otra copia fue dirigida a su amiga entrañable Carmelina López de Ceballos, de quien se dijo que en su juventud alguna vez pretendió su amor y con quien mantuvo una relación de amistad epistolar. José Gregorio le comentó a Carmelina con un tono de jocosidad, que "sacarlo a luz fue un verdadero triunfo fotográfico, pues por dos veces se rompió la lente con el paso de tan deforme imagen".

Le remitió una última copia, a su hermano César benigno Hernández Cisneros y a la familia, a quien le indicó, con sentimientos de afecto y dolor por la nostalgia, que "...retratarme y mandárselos, porque me parece que así no estoy tan separado de ustedes, cosa que me es tan dura y difícil de sobrellevar".

Un dato sobre el tapiz que apreciarán todos los peregrinos en la Plaza de San Pedro es que la sonrisa del beato fue ligeramente retocada a petición de Gerardino Barracchini, rector de la iglesia La Candelaria, en Caracas, con la intención de "hacerlo sentir más próximo a la gente", según publicó el Santuario Nuestra Señora De La Candelaria, en Caracas, en su cuenta de Instagram.

