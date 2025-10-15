Instalados tapices de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano a días de histórica canonización

Imagen de San José Gregorio Hernández penden de las paredes de El Vaticano a pocos días de la canonización de los próximos santos venezolanos, que se realizará el próximo 19 de octubre Credito: Agencias

A pocos días de una fecha trascendental para la fe venezolana, los majestuosos tapices de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles han sido instalados y presentados en la emblemática Plaza de San Pedro, en el Vaticano, como homenaje previo a su histórica canonización del próximo 19 de octubre.

​Esta ceremonia marcará la primera canonización de dos venezolanos en la historia de la Iglesia Católica, un acontecimiento que representa un hito espiritual y cultural para Venezuela y para millones de fieles alrededor del mundo.

​El momento de la instalación fue captado y compartido por el periodista José Arnaldo Mujica, quien en sus redes sociales reflejó el profundo sentimiento que envuelve este evento: "Cada detalle, cada aplauso y cada lágrima reflejan la fe y la devoción de todo un pueblo que lo lleva en el corazón", escribió Mujica.

​En sintonía con la celebración en Roma, Venezuela se prepara para un conjunto de actividades en distintos estados. Los preparativos se han intensificado en Isnotú, estado Trujillo, cuna de José Gregorio Hernández, para garantizar la logística y seguridad de los eventos en el lugar.

​La capital también será epicentro de la devoción. El Estadio Monumental de Caracas albergará actividades previas, que incluirán una vigilia nacional a partir de este sábado. Adicionalmente, se realizará una Misa Central en la Iglesia de La Candelaria, que contará con la transmisión en vivo de la ceremonia desde Roma.

​José Gregorio Hernández, conocido popularmente como el "Médico de los pobres", es un símbolo de la unión entre la ciencia y la fe en Venezuela. Por su parte, la Madre Carmen Rendiles, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús, es recordada como un ejemplo de humildad, entrega religiosa y servicio incondicional.

La nación se une en oración y celebración por el ascenso a los altares de sus dos nuevos santos