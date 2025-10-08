Los argentinos están perdiendo la paciencia con la economía de Javier Milei

«La gente sigue luchando por llegar a fin de mes. Ya no tengo entusiasmo». Credito: © Ciara Nugent/FT

El líder libertario ha recortado la inflación, pero la austeridad y la fortaleza del peso han estancado la actividad.

7 de octubre de 2025.-Cuando Javier Milei asumió el cargo, advirtió a los argentinos que se prepararan para el sufrimiento, informó Los TIempos Finacieros.

Con la economía sumida en una inflación de tres dígitos tras décadas de mala gestión, el presidente libertario afirmó que "no había alternativa" a una austeridad radical que afectaría el empleo, los ingresos y la actividad durante su primer año.

"Esta es la última píldora amarga que tenemos que tragar antes de empezar a reconstruir Argentina", dijo a la multitud en su toma de posesión.

Dos años después, muchos siguen esperando que la medicina haga efecto. La inflación se ha desplomado y la tasa de pobreza ha bajado del 42 % en 2023 al 32 %, pero la economía también se ha estancado. Una prometedora salida de la recesión a finales de 2024 perdió fuerza a mediados de este año, con una ligera contracción de la actividad desde abril. El desempleo ha aumentado ligeramente. Los salarios del sector privado no han aumentado desde su nivel de principios de 2023.

"La gente todavía tiene dificultades para llegar a fin de mes", dijo Nadina Abril Casagrande, de 22 años, quien regenta un pequeño negocio de ropa con su madre en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. "Las ventas prácticamente se detuvieron el año pasado... ha habido una mejora desde entonces, pero no significativa".

Casagrande votó por Milei en las elecciones presidenciales de 2023. Pero votó en blanco el mes pasado en las elecciones provinciales de Buenos Aires, en las que los libertarios de Milei sufrieron una humillante derrota por 13 puntos frente a los peronistas de izquierda.

"Ya no me entusiasma", dijo

La frustración por la débil economía, así como los escándalos de corrupción que involucran a sus principales asesores, amenazan con descarrilar las reformas de libre mercado de Milei. La magnitud de su derrota en Buenos Aires alarmó a los inversores, desencadenando una corrida del peso que solo se ha calmado parcialmente con el anuncio del Tesoro estadounidense sobre un posible rescate financiero.

Las elecciones legislativas nacionales se avecinan el 26 de octubre, en las que Milei espera ampliar su pequeña cuota de escaños en el Congreso y demostrar suficiente apoyo popular para ganarse a posibles aliados en la oposición centrista.

Si fracasa, los analistas advierten que el debilitado gobierno podría tener dificultades para aprobar las reformas fiscales y laborales prometidas, y los mercados podrían enfriarse respecto a Argentina, manteniendo al país atrapado en su ciclo de impagos de deuda.

"La economía probablemente estará estancada o en recesión hasta las elecciones", declaró Martín Rapetti, director ejecutivo de Equilibra, un centro de estudios económicos en Buenos Aires. Si no logra encontrar fuerza política después, es difícil ver una verdadera recuperación económica.

La Plata, una ciudad arbolada y relativamente próspera de 750.000 habitantes, suele inclinarse hacia la derecha en comparación con el promedio de la provincia de Buenos Aires, bastión del peronismo. La ciudad apoyó a Milei por un estrecho margen en 2023. Pero los peronistas ganaron por un margen de casi 8 puntos en septiembre.