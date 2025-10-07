La Casa Blanca amenaza con no pagar los salarios atrasados ​​a los empleados federales durante el cierre de gobierno

WASHINGTON, 7 de octubre de 2025.— El gobierno del presidente Donald Trump advirtió el martes que no se garantizará el pago retroactivo a los empleados federales durante el cierre gubernamental, revirtiendo así una política que se ha mantenido vigente durante mucho tiempo para unos 750,000 empleados suspendidos, según un memorando distribuido por la Casa Blanca, informó Lisa Mascaro, Corresponsal de Prensa Asociada en el Congreso.

Trump promulgó una ley tras el cierre gubernamental más prolongado de 2019 que garantiza que los empleados federales reciban el pago retroactivo durante cualquier interrupción de la financiación federal. Sin embargo, en el nuevo memorando, su Oficina de Administración y Presupuesto establece que el pago retroactivo debe ser proporcionado por el Congreso, si así lo decide, como parte de cualquier proyecto de ley para financiar el gobierno.

La medida del gobierno republicano fue ampliamente considerada como una táctica de presión, una forma de presionar a los legisladores para que reabran el gobierno, ahora en el séptimo día del cierre federal.

"Esto debería aumentar la urgencia y la necesidad de que los demócratas hagan lo correcto", declaró el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una conferencia de prensa en el Capitolio.

Johnson, abogado, afirmó no haber leído el memorando en su totalidad, pero algunos analistas legales afirman que podría no ser necesario ni apropiado reembolsar a los empleados federales.

La senadora demócrata Patty Murray, de Washington, criticó duramente a la administración Trump por violar la ley.

"Otro intento infundado de asustar e intimidar a los trabajadores por parte de una administración dirigida por delincuentes y cobardes", declaró Murray, el legislador de mayor rango en el Comité de Asignaciones del Senado. "La letra de la ley es clara: los trabajadores federales, incluidos los que están en licencia, tienen derecho a sus salarios retroactivos tras un cierre".

Negar el pago retroactivo a los trabajadores, algunos de los cuales deben permanecer en sus puestos como empleados esenciales, sería una clara desviación de las normas y prácticas, y casi con toda seguridad se enfrentaría a acciones legales.

Si bien los trabajadores federales, así como los militares, a menudo han dejado de cobrar sus salarios durante cierres anteriores, casi siempre reciben un reembolso una vez que el gobierno reabre.

En un memorando de una sola página de la Oficina de Administración y Presupuesto de Trump, dirigida por Russ Vought, del que Axios fue el primero en informar, el asesor general de la oficina busca exponer una justificación legal para la falta de pago retroactivo a los trabajadores federales.

El memorando explica que, si bien la Ley de Trato Justo a los Empleados del Gobierno de 2019 establece que los trabajadores recibirán su salario tras el restablecimiento de la financiación federal, argumenta que esta medida no es de aplicación inmediata. En cambio, el memorando indica que el reembolso a los trabajadores federales debería formar parte de la legislación para reabrir el gobierno.

El análisis de la OMB se basa en un lenguaje familiar para los expertos en presupuesto, al sugerir que el proyecto de ley de 2019 creó una autorización para pagar a los trabajadores federales, pero no la asignación presupuestaria real.

El Congreso, según el informe, puede decidir si paga o no a los trabajadores.

Por ahora, el Congreso permanece paralizado, sin que ninguna de las partes, ni siquiera la Casa Blanca, parezca dispuesta a ceder. Los demócratas luchan por obtener fondos para la atención médica para evitar una interrupción en los subsidios federales que amenaza con disparar las tarifas de los seguros. Los republicanos afirman que el asunto se puede abordar más adelante.