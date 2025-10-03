La Casa Blanca dice que los despidos de trabajadores federales son "inminentes" y no se vislumbra un fin del cierre

3 de octubre de 2025.-Los despidos masivos de empleados federales estadounidenses son "inminentes" y podrían resultar en la pérdida permanente de empleos en cuestión de días, según la Casa Blanca, mientras el cierre gubernamental continúa por segundo día consecutivo, informó BBC.com.

Los legisladores se culpan mutuamente por el cierre —el primero en casi siete años—, en virtud del cual miles de trabajadores han sido puestos en licencia sin sueldo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha instado a sus aliados republicanos a aprovechar esta oportunidad para implementar recortes más duraderos.

El cierre comenzó el miércoles, después de que republicanos y demócratas en el Congreso no lograran acordar un nuevo plan de gastos. Hay pocas señales de que ninguna de las partes llegue a un acuerdo y la próxima votación para intentar poner fin a la situación no se celebrará hasta el viernes.

El Senado se encuentra actualmente en receso, lo que genera temores de que la situación se prolongue y ponga en peligro cientos de miles de empleos, además de costarle a la economía estadounidense miles de millones de dólares en pérdidas de producción.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca el miércoles por la tarde, el vicepresidente JD Vance hizo una rara aparición junto a la secretaria de prensa Karoline Leavitt para acusar a los demócratas de la oposición de jugar juegos políticos.

"Si están tan preocupados por el efecto que esto está teniendo en el pueblo estadounidense, y deberían estarlo, lo que deberían hacer es reabrir el gobierno, no quejarse de cómo respondemos", dijo.

Leavitt, por su parte, indicó que podrían producirse recortes masivos de empleos antes de que termine la semana. Presionada por los periodistas sobre los plazos, respondió: "En dos días, inminente, muy pronto" y prometió más actualizaciones.

"A veces hay que hacer cosas que no se quieren hacer", explicó Leavitt, añadiendo que "los demócratas nos pusieron en esta situación".

Trump advirtió previamente que un cierre prolongado podría brindarle la oportunidad de realizar recortes irreversibles en "cosas demócratas".

El miércoles por la noche, escribió en su sitio web Truth Social: "Los republicanos deben aprovechar esta oportunidad de cierre forzado por los demócratas para eliminar la basura, el desperdicio y el fraude. Se pueden ahorrar miles de millones de dólares". Su administración anunció el mismo día que se retendrían 18.000 millones de dólares (14.000 millones de libras) para proyectos de infraestructura en la ciudad de Nueva York, la ciudad natal de los líderes demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado