(VIDEO) En Caracas se realizó este miércoles acción en solidaridad con el pueblo de Palestina y contra el genocidio

20-09-25.-En horas de la tarde del miércoles, las organizaciones y activistas se fueron concentrando en la estación del Metro de Bellas Artes, para manifestar una vez más la solidaridad internacional con el pueblo palestino y contra el genocidio que perpetra el Estado de Israel. También para apoyar la nueva flotilla humanitaria hacia la Franja de Gaza, que ha partido desde distintos países, con el objetivo de quebrar el bloqueo israelí que hambrea al pueblo palestino, y que está siendo acompañada por movilizaciones y acciones solidarias en todo el mundo.Israel tiene cercada a la Franja de Gaza, impidiendo el ingreso de alimentos, medicinas, agua y combustible, usando el hambre como arma de guerra. Es que estamos ante un genocidio a cielo abierto y ante los ojos del mundo que lleva adelante el Estado sionista de Israel con la complicidad y apoyo directo de las potencias imperialistas como Estados Unidos y de Europa. Como se expresa en el volante que se distribuía durante la actividad: “El pueblo venezolano no puede quedar al margen de este gran movimiento. La causa Palestina es la causa de toda la humanidad”.Por eso este día diversas organizaciones de izquierda y activistas nos hicimos presente en esta nueva actividad. Como participantes y convocantes nos encontrábamos el PCV/Dignidad, PPT/APR, PSL, LTS, Marea Socialista, Revolución Comunista, Alianza Popular Alternativa, Bloque Histórico, Comunes, algunas de las cuales hacen vida en el espacio Encuentro en Defensa de los Derechos del Pueblo, así como activistas y periodistas que denuncian un genocidio que se sigue perpetrando con total impunidad, tal fue el caso del reconocido periodista Walter Martínez.Suhey Ochoa, de la organización feminista Pan y Rosas e integrante de la Liga de Trabajadoras por el Socialismo hizo lectura del Comunicado en común y que fue repartido en forma de volante a los personas que se acercaban a la actividad. "Es necesario derrotar a Israel, su régimen de apartheid, frenar los bombardeos y la limpieza étnica que ejecuta con propósitos capitalistas, y que lleva a cabo con el apoyo de potencias capitalistas", se indicaba en llamado unitario a la solidaridad con Palestina.Las distintas organizaciones presentes que hicieron uso de la palabra declararon que en Venezuela no bajaremos las banderas, que nos seguiremos manifestando, porque cada cosa que hagamos, cada pequeño acto, cada gran actividad, cada gesto solidario con todo un pueblo que lo condenan a su desaparición, cuenta. Y la actividad que realizamos este jueves 4 de septiembre ante la sede de la Unión Europea en Caracas, es una de tantas que hemos llevado a cabo y que seguiremos realizando hasta parar este genocidio.Claudia Rodríguez de Mujeres en Lucha y del PSL interviene en el piquete en apoyo al pueblo palestino y la Flotilla Global Sumud que viaja a Gaza a romper el cerco criminal de Israel, manifestando que es una causa de humanidad hacerse parte y en defensa de la causa y de la lucha del pueblo palestino.Pedro Eusse, integrante del Partido Comunista de Venezuela (PCV/Dignidad), también se dirigió a los presentes en nombre de su organización enfatizando la necesidad de la solidaridad activa internacional y que solo con la movilización a nivel mundial lograremos parar el genocidio.También tomaron la palabra demás integrantes de las organizaciones presentes como Gustavo Martínez de Marea Socialista, Jackeline López del PCV/Dignidad, Miguel Ángel Hernández del PSL, así como demás integrantes de movimientos de solidaridad y de jubilados.