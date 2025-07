Cabello sobre contactos EEUU-Venezuela: "Los teléfonos suenan y Miraflores contesta"

Diosdado Cabello Credito: Con el Mazo Dando

11-07-25.-El ministro de Interior y Justicia y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, se refirió este miércoles a las presuntas negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y el presidente estadounidense Donald Trump, en el marco de un posible acuerdo migratorio y petrolero.



Durante su programa Con el Mazo Dando, Cabello leyó una carta enviada por un “patriota cooperante”, en la que se afirma que funcionarios del gobierno de Trump estarían interesados en establecer un entendimiento con Caracas, a pesar de las diferencias ideológicas.



“Los teléfonos suenan, siguen sonando y en Miraflores están contestando”, expresó Cabello, en alusión a los contactos entre ambos gobiernos, y lanzó una crítica directa a la líder opositora María Corina Machado, a quien acusó de obstaculizar los acercamientos.



En el mismo espacio, el dirigente chavista denunció que sectores de la oposición estarían coordinando con Estados Unidos el secuestro de un buque petrolero, como parte de una estrategia de “falsos positivos” para desestabilizar al país. “Ni Cori, ni Edmundo tienen algo real y contundente para actuar contra Venezuela”, afirmó.



Las declaraciones de Cabello surgen tras una publicación de The New York Times, que reveló que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habría supervisado un acuerdo con el gobierno venezolano para liberar a inmigrantes venezolanos detenidos en El Salvador. Sin embargo, el trato no se concretó, debido a que el enviado especial Richard Grenell adelantaba negociaciones paralelas que incluían la continuidad de operaciones de Chevron en Venezuela, una propuesta considerada más favorable por Miraflores.



Según esta versión, el Departamento de Estado no logró alcanzar un consenso, y 250 ciudadanos venezolanos permanecen detenidos en la cárcel de máxima seguridad salvadoreña, mientras las negociaciones siguen sin resultados concretos.





La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2025/07/10/cabello-sobre-contactos-usa-venezuela-los-telefonos-suenan-y-miraflores-contesta/)