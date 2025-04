Países en defensa de Carta de la ONU emiten declaración contra maltrato de migrantes

Reunión multilateral en defensa de los migrantes

18 de abril de 2025.- En la Declaración Política adoptada por el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, en su Tercera Reunión de Coordinadores Nacionales celebrada en Moscú, Federación de Rusia, se reitera que las medidas coercitivas unilaterales constituyen una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios fundamentales del derecho internacional, y se subraya que los Estados responsables de imponerlas “deben cesar de inmediato dichas medidas ilegales, y proporcionar garantías y seguridades adecuadas de no repetición”.



“Renovamos nuestro firme apoyo y solidaridad con los pueblos y gobiernos de Cuba, Irán, Nicaragua, Venezuela y Zimbabue en sus luchas por superar los efectos perjudiciales de las medidas coercitivas unilaterales impuestas a sus naciones”, refiere el documento.



Asimismo, el Grupo de Amigos expresa su grave preocupación por los intentos en curso de socavar el sistema multilateral de comercio, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) en su núcleo, mediante la instrumentalización indiscriminada de instrumentos comerciales, como los aranceles. “Advertimos que, en el contexto actual, los aranceles tendrán un impacto severo tanto en los países objeto como en el sistema comercial internacional, en particular sobre el derecho al desarrollo de los países del Sur Global”.



En la Declaración Política, igualmente, se reconoce que la movilidad humana es una cuestión compleja que requiere una cooperación reforzada y sostenida a nivel global, “y observamos que la migración internacional ha sido fomentada por factores externos, incluida la aplicación ilegal de medidas coercitivas unilaterales”.



En este contexto, el Grupo expresa su profunda preocupación por los crecientes intentos de ciertos países occidentales de criminalizar y securitizar el fenómeno migratorio, incluso mediante programas de deportación masiva y la transferencia forzada de migrantes en masa, en clara y flagrante violación de sus derechos más básicos y de su dignidad humana”.



Los países miembros reiteran el pleno compromiso con la Carta de las Naciones Unidas y con la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional, y enfatizan que la actual crisis del multilateralismo tiene su raíz, en gran medida, en los intentos de ciertos miembros de la ONU de sustituir el derecho internacional por un llamado ‘orden mundial basado en reglas’.



“Subrayamos que una causa fundamental del mundo injusto y desigual en que vivimos es la falta de voluntad política de los países desarrollados para asumir sus responsabilidades históricas, así como el persistente incumplimiento de sus obligaciones y compromisos jurídicos internacionales”, señala la Declaración Política, en la que además se rechaza los enfoques de ‘paz mediante la fuerza’ utilizados por algunos países para expandir su poder hegemónico económico y político, amenazando la paz, seguridad y estabilidad globales.



El Grupo de Amigos destaca la necesidad de dar pasos adicionales en la lucha conjunta contra el colonialismo y las prácticas neocoloniales, y condena los intentos de algunos países de otorgarse unilateralmente derechos que socavan los derechos de otras naciones y sus pueblos, incluido el derecho al desarrollo. En este contexto, “nos comprometemos a acelerar el proceso en curso para la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante sobre el derecho inalienable al desarrollo de nuestros pueblos”.



Otro punto de consenso contemplado en el documento es la profunda preocupación por el prolongado derramamiento de sangre en el Territorio Palestino Ocupado y, por tanto, “renovamos nuestro firme compromiso con una solución justa y completa a la causa palestina, así como nuestra inquebrantable solidaridad con el pueblo palestino en su lucha por alcanzar sus derechos inalienables, libertad y justicia”.



También “destacamos que, sin garantizar los derechos fundamentales del pueblo palestino a la libre determinación, independencia y retorno a su tierra natal, no habrá paz duradera y estable en la región”.

Declaraciones Especiales



La Tercera Reunión de Coordinadores Nacionales del Grupo arrojó una Declaración Especial sobre el 80° Aniversario del Fin de la Segunda Guerra Mundial, en la que se recuerda a todos aquellos —de distintos países y continentes— que sacrificaron sus vidas para eliminar el nazismo, el fascismo y el militarismo.



Además, se emitió una Declaración Especial sobre “La Cuestión Colonial de Puerto Rico”, en la que subraya el apoyo del Grupo a la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, adoptada el 14 de diciembre de 1960.



Al respecto, en el documento se enfatiza la prioridad que otorga el Grupo a la necesidad de poner fin al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones y se subraya que el pueblo de Puerto Rico constituye una nación latinoamericana y caribeña, con una identidad nacional propia e inconfundible.