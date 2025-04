Elon Musk le ofreció a Ashley St. Clair $15 millones, más $100,000 dólares al mes, para mantener a su hijo en secreto

Influencer tuvo un hijo de Elon Musk y rechaza los 15 millones por nuevas condiciones Credito: Agencias

Elon Musk le ofreció a la influencer conservadora Ashley St. Clair un pago único de $15 millones, así como $100,000 dólares mensuales, para mantener en secreto a su bebé, según un informe del Wall Street Journal.



En febrero, St. Clair, de 26 años, afirmó vía una publicación en X que había dado a luz al hijo de Musk, el 13° hijo conocido del fundador de Tesla, cinco meses antes, pero había mantenido el nacimiento en secreto para "proteger la privacidad y seguridad de nuestro hijo". Musk, por su parte, ha cuestionado mediante redes sociales si el niño es suyo.



El Wall Street Journal informó el martes 15 de abril que St. Clair y Musk, de 53 años, nombraron a su hijo Romulus, aunque ella accedió a mantener el nombre de Musk fuera del acta de nacimiento del niño.



Los resultados de una prueba de paternidad reciente mostraron que la "probabilidad de paternidad" de Musk era del 99.9999%, según el informe.



Musk no ha reconocido públicamente las afirmaciones, pero compartió a través de una publicación en X el martes por la noche, "TMZ >> WSJ". Us Weekly ha contactado a los representantes de Musk para obtener comentarios.



El WSJ informó el martes que Jared Birchall, descrito por el medio como el "arreglador de confianza" de Musk, ofreció a St. Clair un paquete financiero que incluía $15 millones para una casa y gastos de manutención, más $100,000 hasta que el bebé cumpla 21 años. A cambio, se le pidió a St. Clair que firmara un acuerdo para mantener en secreto al padre del niño y su relación con Musk.



En un supuesto mensaje de texto a St. Clair, visto por el WSJ, Musk se describió como el "número 2 después de Trump para ser asesinado", por lo que consideró demasiado peligroso que la noticia sobre la paternidad del niño se hiciera pública. Agregó que "solo los paranoicos sobreviven".



St. Clair supuestamente rechazó la oferta, sintiendo que haría que su hijo se sintiera "ilegítimo", dijo el WSJ. El acuerdo contenía una cláusula que le impedía desprestigiar a Musk, pero no le ofrecía la misma protección. St. Clair también estaba preocupada porque el acuerdo no cubría el apoyo financiero para su hijo en caso de que enfermara gravemente, ni proporcionaba un fondo fiduciario en caso de que Musk muriera antes de que el niño cumpliera 21 años, según el informe.



Después de anunciar públicamente el nacimiento de su hijo en febrero, Musk supuestamente retiró la oferta de $15 millones que le había hecho a St. Clair. También redujo los pagos de manutención de $100,000 a $40,000 y luego a $20,000, informó el medio.



St. Clair anunció el nacimiento de su hijo a través de una publicación en X el 14 de febrero, afirmando que Musk era el padre.



"Hace cinco meses, di a luz a un nuevo bebé al mundo. Elon Musk es el padre", escribió. "No lo he revelado anteriormente para proteger la privacidad y la seguridad de nuestro hijo, pero en los últimos días se ha vuelto claro que los medios sensacionalistas tienen la intención de hacerlo, independientemente del daño que causará".



Agregó: "Tengo la intención de permitir que nuestro hijo crezca en un ambiente normal y seguro. Por esa razón, pido que los medios respeten la privacidad de nuestro hijo y se abstengan de reportes invasivos".



En marzo, Musk reconoció que había hecho pagos a St. Clair, pero cuestionó la paternidad del niño.



"No sé si el niño es mío o no, pero no me opongo a averiguarlo. No se necesita una orden judicial. A pesar de no estar seguro, le he dado a Ashley $2.5M y le envío $500k/año", escribió vía X.



Se cree que Musk tiene al menos 14 hijos, incluidos seis con su exesposa, Justine Musk, tres con la cantante Grimes, y cuatro con la ejecutiva tecnológica Shivon Zilis. Zilis anunció el nacimiento de su cuarto hijo con Musk, que se cree que es el 14° hijo en total del CEO de X, a finales de febrero.