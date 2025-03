El Saime anuncia modificación en servicio de citas: cambios desde este 20 de marzo

Credito: Archivo

20-03-25.-Desde este jueves 20 de marzo 2025, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) modifica el servicio de atención con citas.



A través de sus redes sociales el Saime ofreció los detalles del cambio y reiteró los trámites disponibles para los usuarios.



En tal sentido, informó que para la atención de lunes a viernes "no se establecerá más la hora de la cita en la página".



Explicó que, el servicio se realizará de manera continua en todas las oficinas del Saime en el territorio nacional.



"Estimado usuario, le informamos que a partir de este 20 de marzo las jornadas de atención con citas de lunes a viernes, tendrán una modificación en el sistema. No se establecerá más la hora de la cita en la página, la atención se realizará de manera continua en todas las oficinas del Saime en el Territorio Nacional, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m", se lee en la publicación de su cuenta en Instragram.



Además, aclara que, la medida también aplicará a todos los trámites disponibles en la página web del Saime, incluyendo la solicitud cédula y pasaporte.



Finalmente, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informados por todas sus redes sociales oficiales.



Recientemente, el Saime anunció la cuarta fase de su operativo de cedulación en Venezuela.



Compartió el mapa detallados con las ubicaciones exactas en donde atenderán a la población con la renovación de la cédula de identidad.



Un equipo multidisciplinario conformado por más de 100 funcionarios participan en las jornadas, esto en víspera de los próximos comicios electorales a realizarse en Venezuela.



