Trump recibe a Netanyahu en Washington, con el futuro de Gaza pendiente de la reunión

Martes, 04 de febrero de 2025,- El presidente de EEUU, Donald Trump, recibirá este martes en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su primera reunión con un líder extranjero desde su regreso al poder. El futuro de Gaza y la posibilidad de un acuerdo de normalización con Arabia Saudí figuran como temas clave en la agenda.



La cita supone un respaldo internacional para Netanyahu, especialmente tras la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI), cuya jurisdicción Washington no reconoce, a la vez que condena enérgicamente su decisión.



La relación entre el republicano y el israelí fue cercana durante el primer mandato de Trump, pero se complicó cuando Netanyahu felicitó a Biden por su victoria en las elecciones de 2020, las mismas que Trump denunciaba –sin pruebas– de ser un fraude electoral. Sin embargo, en julio de 2024, el primer ministro de Israel viajó a la mansión de Trump en Florida para reunirse con él antes de las elecciones, y fue de los primeros líderes en felicitarlo por su victoria en noviembre.



Se espera que ambos líderes aborden una amplia variedad de asuntos, entre ellos el futuro de la Franja de Gaza, la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí y la creciente tensión con Irán, que en 2024 atacó a Israel en dos ocasiones con misiles y drones.



Este lunes, en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump se mostró escéptico ante la posibilidad de un alto el fuego duradero en Gaza. "No tengo garantías de que la paz vaya a mantenerse", afirmó en vísperas de su reunión con Netanyahu.



El encuentro coincide con el inicio de las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás para la segunda fase del acuerdo de tregua, en la que se prevé la liberación de todos los prisioneros israelíes en Gaza y el establecimiento de las bases para el fin definitivo de las hostilidades.



Hamás, que ha reafirmado su control sobre Gaza desde el inicio del alto el fuego el 19 de enero, ha advertido que no liberará más presos hasta que se acuerde el fin de la guerra y se retiren las fuerzas israelíes del enclave.



Netanyahu, por su parte, enfrenta una creciente presión dentro de su coalición de Gobierno: ministros ultraderechistas –como Bezalel Smotrich–, amenazan con derribar el Ejecutivo si, una vez concluida la primera fase de la tregua, no se reanudan los combates en la Franja.



Trump, por su parte, no ha dado señales claras sobre cuál será su estrategia en el conflicto de Gaza. Aunque es un firme aliado de Israel, la prensa israelí asegura que ya ha comunicado a Netanyahu que no quiere que el país reanude los ataques.



Trump ha prometido acabar con las guerras en Oriente Medio y, además, se ha atribuido el mérito de haber facilitado el acuerdo de alto el fuego vigente, que en su primera fase permitió la liberación de 13 israelíes y cinco tailandeses a cambio de más de 500 presos palestinos.



Sin embargo, su aparente intención de poner fin a la guerra no implica mejoras para los gazatíes. Al contrario, desde su regreso al poder ha levantado sanciones contra colonos israelíes acusados de violencia contra palestinos y ha descongelado un envío de bombas pesadas a Israel, pausado por Biden.



Durante su primer mandato, Trump ya tomó varias decisiones en favor de Israel, como el traslado de la embajada de EEUU a Jerusalén; el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán; y la negociación de los Acuerdos de Abraham, que permitieron a Israel establecer relaciones diplomáticas con varios países árabes.



Trump apuesta por un pacto entre Israel y Arabia Saudí.



Más allá de la tregua en Gaza, Trump busca aprovechar la reunión para relanzar su aspiración de lograr un acuerdo entre Israel y Arabia Saudí. Tanto el republicano durante su primera presidencia, como la Administración de Biden durante la suya, persiguieron este mismo objetivo.



Arabia Saudí ha mostrado interés en firmar un pacto, pero ha puesto como condición recibir garantías estratégicas de EEUU, como un acuerdo de defensa, y ha dejado claro que no habrá acuerdo sin la creación de un Estado palestino.



No obstante, la forma que tomaría este Estado aún está por definir, especialmente debido a la postura tanto de Trump como de Israel.



Arabia Saudí descarta cualquier acuerdo sin la creación de un Estado palestino.



En los últimos días, el presidente estadounidense ha insistido en que Jordania, Egipto y otros países árabes deberían aceptar más refugiados palestinos procedentes de Gaza, una propuesta que ha sido rechazada de plano por varias naciones árabes.



Netanyahu, por su parte, rechaza cualquier intento de usar la fórmula de la "solución de dos Estados" para resolver el conflicto.



Segunda fase de la tregua.



Netanyahu, tras reunirse la madrugada de este martes con varios funcionarios estadounidenses, ha anunciado que un equipo negociador viajará el próximo fin de semana a Doha (Catar) para abordar las negociaciones de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza.



La Oficina del primer ministro israelí publicó, en un comunicado: "De conformidad con la reunión, Israel se está preparando para que la delegación de trabajo parta hacia Doha a fines de esta semana para discutir los detalles técnicos relacionados con la implementación continua del acuerdo".



A su regreso de Estados Unidos, Netanyahu convocará al Gabinete de Seguridad para discutir las posiciones generales de Israel con respecto a la segunda etapa del acuerdo, que debería empezar una vez la primera cumpla 42 días.