(VIDEO) Presidente Maduro informó el por qué no asistió a la Cumbre de la CELAC

El presidente Nicolás Maduro, confirmó que no asistirá a la VII Cumbre de la CELAC, que se desarrollará este martes en Buenos Aires, Argentina.



A través de un audio publicado por el sociólogo, profesor y analista argentino Atilio Borón en la red social Twitter, Maduro reveló que decidió no asistir a la Cumbre, por recomendaciones de fuentes de inteligencia de primer nivel.



«Si decidí no ir es por informaciones muy delicadas, no es una simple provocación o una marcha, es algo mucho más grueso. Es coordinado desde la Embajada de Estados Unidos, con las ratas del macrismo, la Patricia Bullrich y el Partido Judicial, es algo grueso, confirmado. Esto implica una gran agresión, no hubiera hecho de otra manera, la decisión que se tomó fue la correcta, valorando objetivamente todos los elementos de inteligencia que nunca nos han fallado. Fuentes de inteligencia de primer nivel, muy poderosas que me han salvado la vida varias veces».





Canciller Yván Gil representará a Venezuela en VII Cumbre de la CELAC

En horas de la tarde de este lunes la Cancillería de Venezuela publicó un comunicado a través de Twitter informando sobre la noticia. Tras el cambio de planes, será el canciller Yván Gil Pinto, quien represente a Venezuela en la CELAC.



«En las últimas horas hemos sido informados, de manera irrebatible, de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista. Cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de nuestra delegación encabezada por el presidente de la República, para lo que pretenden montar un show deplorable«.



Igualmente, el presidente Maduro agradeció a su homólogo de Argentina por la invitación y «su firme posición de garantizar el éxito» de la reunión. El mandatario venezolano también respaldó la moneda común anunciada por Fernández y Lula da Silva.