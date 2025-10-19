Delegación venezolana reinaugura el Parque Simón Bolívar en Roma a 220 años del Juramento del Libertador

Una delegación venezolana en Roma, encabezada por la alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa Meléndez, reinauguró el Parque Simón Bolívar, ubicado en el Monte Sacro, en un acto que contó con la presencia del presidente de la localidad, Paolo Emilio Marchionne.

"A 220 años del juramento en el que el Padre de la Patria, Simón Bolívar, asumió aquí el compromiso de consagrar su vida a la independencia del yugo español, honramos su memoria con estos espacios, transformados en cooperación entre ambas naciones, y en los que este 18 de octubre sonó la música venezolana, con orgullo patrio", detalló Meléndez en sus redes sociales.

La alcaldesa Meléndez acotó que la rehabilitación del parque incluye nuevas áreas que reflejan el pensamiento bolivariano y la solidaridad entre movimientos:

Parque Nevado: Zona dedicada a las mascotas.

Parque Simoncito: Área infantil.

La alcaldesa concluyó su mensaje reafirmando el compromiso de Venezuela con la paz y la unión internacional, y aprovechó para rendir homenaje a los próximos santos venezolanos: "Venezuela ama la paz y la unión entre países, con lo que también honramos a nuestros dos primeros santos venezolanos, que en horas serán reconocidos por el mundo entero, luego del acto de canonización que se celebrará en la Plaza San Pedro, en el Vaticano".