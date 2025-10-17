Sheinbaum rechaza injerencismo tras dichos de Trump sobre Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó este jueves el injerencismo en América Latina y defendió la política exterior soberana de su país, en respuesta a las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre una supuesta operación de la CIA en Venezuela.

En la habitual conferencia de prensa de todas las mañanas, Sheinbaum subrayó que su futuro Gobierno se mantendrá apegado a los principios constitucionales de México. "Defendemos la autodeterminación de los pueblos y no al injerencismo y la invasión. Esa (postura) no solamente es por convicción, sino porque así está establecido en nuestra Constitución", aseveró.



En la misma línea, la jefa de Estado detalló la naturaleza de la relación soberana con Cuba como un ejemplo de su política exterior. Aclaró que la venta de combustible a la isla es una transacción comercial. "Es compra de combustible, como compran otros países. Ahora hay un excedente de diésel, particularmente, y se está exportando", puntualizó.

Asimismo, defendió la cooperación en materia de salud, al señalar que la presencia de médicos cubanos responde a una necesidad nacional. "Hay contratos (…) muy transparentes (…) ¿por qué se hace? Por necesidad de México", explicó, atribuyendo el déficit de especialistas a políticas de Gobiernos anteriores.



Sheinbaum enmarcó estas acciones en un principio fundamental de la diplomacia mexicana. "La ayuda humanitaria en cualquier caso México siempre la va a dar. Siempre. A Cuba y a otros países que lo necesiten. Esa es nuestra esencia. El humanismo", sostuvo.



Las declaraciones de la líder mexicana surgen como reacción a los comentarios emitidos por Trump. Estas revelaciones se suman a una larga historia de denuncias sobre operaciones encubiertas de EE.UU. que buscan desestabilizar la soberanía de países del Sur Global.