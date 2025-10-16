Con firme respaldo a Venezuela finaliza conferencia ministerial del Mnoal

Conferencia Ministerial de Mitad de Periodo del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) ha concluido con un firme respaldo a Venezuela

16 de octubre de 2025.- La XIX Conferencia Ministerial de Mitad de Periodo del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) ha concluido con un firme respaldo a Venezuela ante las amenazas que enfrenta por parte de Estados Unidos y ponen riesgo la paz y estabilidad de la región. Así lo dio informó el canciller Yván Gil, a través de su canal en Telegram.



Destacó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro “celebra el llamado del Mnoal a respetar el derecho internacional, fomentar el diálogo y la diplomacia, así como a salvaguardar la soberanía e integridad territorial de todos los Estados”.



Este 15 de octubre, los ministros de Relaciones Exteriores del Mnoal, emitieron un comunicado, donde expresaron su preocupación por la situación actual en el Mar Caribe, al tiempo que ratificaron su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Venezuela, en la medida que se adopten todas las acciones que consideren adecuadas, en el marco de la legalidad internacional.



En el referido documento, manifestaron la firme determinación de defender los principios de soberanía e igualdad, integridad territorial, no intervención en los asuntos internos o externos de los Estados, así como la solución pacífica de las controversias y la abstención de la amenaza o el uso de la fuerza contra la independencia política de cualquier Estado.