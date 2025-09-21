(VIDEO) Venezuela exigió ante la ONU cese de operaciones militares de EE. UU. en el Caribe

Venezuela, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, ha realizado este viernes un enérgico llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para exigir el cese inmediato de las acciones militares de Estados Unidos (EE. UU.) en el mar Caribe. La denuncia fue destacada este viernes por el canciller de la República, Yván Gil, a través de sus redes sociales.

El alto funcionario afirmó que, según reportes de oficiales estadounidenses, estas operaciones han resultado en «asesinatos extrajudiciales de civiles», con la intención de «sembrar terror en nuestros pescadores y nuestro pueblo». Subrayó la fundamental necesidad de respetar la soberanía política y territorial de Venezuela y de toda la región.

La posición venezolana fue expuesta ante el Consejo de Seguridad por el embajador Alexander Yánez. El diplomático denunció una «política sistemática de hostigamiento» por parte de EE. UU., que incluye sanciones coercitivas unilaterales y campañas de descrédito para justificar una intervención extranjera en el país suramericano.

Yánez advirtió que la agresión ha escalado a un nivel más peligroso con el despliegue militar en el Caribe de fuerzas navales, aéreas y terrestres de EE. UU., incluyendo un submarino nuclear. Calificó estas acciones como una «violación flagrante de la carta de la ONU» que amenaza gravemente la estabilidad hemisférica.

El embajador recalcó, citando fuentes oficiales norteamericanas, que ya se estarían realizando «ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, bombardeando con misiles inteligentes pequeñas embarcaciones artesanales». Instó al Consejo a condenar estas políticas y a exigir a Washington el cese de sus acciones hostiles.

Previamente, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, había denunciado el envío de ocho buques de guerra, 1.200 misiles y un submarino nuclear a la región. El gobierno nacional también reportó el asalto por varias horas de un buque estadounidense a una embarcación de pescadores venezolanos en aguas territoriales.