Juventud Obrera Católica (JOC-Venezuela) anuncia recuperación de sede de su Secretariado Nacional

Juventud Obrera Católica de Venezuela anuncia recuperación de sede de su Secretariado Nacional y la solidaridad de la JOC Internacional, a nombre de la Juventud Obrera Católica, JOC-Venezuela, y de la "recuperación de su Coordinación Nacional", fue olicitada la publicación de un Comunicado de la organización, cuya fecha de emisión fue el 27 de septiembre de 2025 y que busca responder, con su redifusión, a modo de réplica, a un artículo aparecido en la misma página el 1 de octubre, titulado: "La crisis de la JOC", firmado por Luís Mejía y Luís Villegas www.aporrea.org/actualidad/a345274.html

En el Comunicado recibido, se anuncia, a nombre de la JOC-Venezuela que la coordinación nacional recuperó las instalaciones del Secretariado Nacional de la JOC "con el respaldo de toda la comunidad jocista; militantes, iniciados, acompañantes adultos y la JOC Internacional", mientras que el otro sector, que suscribe el artículo, afirma que dicho local fue "invadido" y anuncia solicitar acciones judiciales.

Se menciona en el Comunicado "la falta de respuesta a los llamados al diálogo que desde 2022 la JOC Venezuela realizó a los miembros de la antigua coordinación", ante lo cual "el actual Equipo Nacional, elegido en el último Consejo Nacional en septiembre de 2024 y por mandato del mismo, asumió la tarea de avanzar en la recuperación del secretariado nacional por la vía de los hechos".

Acompañan su comunicado de una carta que indican haber recibido del Equipo Internacional de la Juventud Obrera Católica (radicado en Bruselas) y que "respalda a la JOC Venezuela tras la recuperación de su Secretariado Nacional".

El actual Equipo Nacional está constituido por Elibeth Villarroel, Richard Bellorin, Rosa Briceño, Maolis Albino, Hugo Zambrano, Arquimedes Astudillo, Maria Briceño, Brian Escandón, Marienny Caruci. En el Equipo Internacional están Basma Louis (Egipto) Presidenta Internacional, Leizyl Salen (Filipinas) Tesorera Internacional, Sean Gehrig (Australia) Secretario General.

A continuación el comunicado firmado por el Equipo Nacional de la JOC Venezuela y la carta que expresa la solidaridad del Equipo Internacional de la JOCI fechada el 8 de octubre del presente año.

Reunión de miembros de la JOC Venezuela en la sede nacional

Credito: JOC

Comunicado de la Juventud Obrera Católica (JOC) Venezuela

Hoy 27 de septiembre de 2025, con enorme alegría y convicción, anunciamos que la coordinación nacional de la JOC Venezuela, con el respaldo de toda la comunidad jocista; militantes, iniciados, acompañantes adultos y la JOC Internacional, ha recuperado las instalaciones del Secretariado Nacional de la JOC. Este espacio es un instrumento crucial para nuestro funcionamiento, y su recuperación es de gran importancia para fortalecer nuestro movimiento y mejorar las condiciones para seguir sirviendo a la JOC Venezuela y a la Juventud Trabajadora y a todo el movimiento obrero y popular.

Ante la falta de respuesta a los llamados al diálogo que desde 2022 la JOC Venezuela realizó a los miembros de la antigua coordinación; el actual Equipo Nacional, elegido en el último Consejo Nacional en septiembre de 2024 y por mandato del mismo, asumió la tarea de avanzar en la recuperación del secretariado nacional por la vía de los hechos.

Ha sido un proceso largo que ha implicado la suma de voluntades de las y los militantes, de las y los antiguos jocistas, de organizaciones aliadas, así como de instituciones y de activistas y líderes de la comunidad de El Guarataro, como de la JOC Internacional.

Agradecemos profundamente a cada persona, movimiento y organización que contribuyó para el logro de tan importante logro. Continuamos en la lucha por construir la dignidad de la Juventud Trabajadora.

Equipo Nacional de la JOC Venezuela

¡Viva la JOC!

¡Viva la Juventud Trabajadora!

¡100 años en Acción!

Carta en la que el Equipo Internacional de la Juventud Obrera Católica respalda a la JOC Venezuela tras la recuperación de su Secretariado Nacional

Bruselas, 8 de octubre de 2025

Queridos compañeros y compañeras de la JOC Venezuela,

Reciban un saludo fraterno, militante y esperanzador de parte del equipo internacional. Que esta carta les encuentre firmes en la lucha por la justicia y la dignidad de la juventud trabajadora.

Sabemos que el camino ha estado marcado por dolor, resistencia y desafíos. Pero la reapertura del secretariado no es solo una sede que vuelve a funcionar, es la señal viva de que los militantes de la JOC Venezuela siguen de pie, soñando, actuando y reconstruyendo condiciones de vida más justas.

Desde el equipo internacional, queremos confirmar nuestra solidaridad con la JOC Venezuela, especialmente con el equipo nacional y los adultos comprometidos en este proceso de recuperación del secretariado nacional. Su acción nos interpela y nos inspira. Valoramos profundamente su decisión de proteger el movimiento, y nos unimos a ustedes en este ejemplo de lucha contra la exclusión, por el bien común y por la preservación del patrimonio colectivo, que no pertenece a una sola persona ni a una sola generación, sino a todas y todos los jóvenes trabajadores que luchan por su dignidad.

Estamos plenamente disponibles para acompañarlos en esta nueva etapa. Ya sea para abrir espacios de diálogo fraterno, fortalecer la articulación internacional o reafirmar nuestra misión común en la construcción de una vida digna para la juventud trabajadora.

Con ustedes, en solidaridad militante,

Equipo Internacional de la JOCI