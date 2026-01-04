El pretendido plan de Trump para 2026: Gobierno tutelado con Delcy Rodríguez y administración directa del crudo venezolano

PALM BEACH, FLORIDA / ENERO 2026 – En una comparecencia que redefine la geopolítica del hemisferio, el presidente Donald Trump, acompañado por el Secretario de Estado Marco Rubio, ofreció detalles sobre cómo planea Washington administrar a Venezuela tras la reciente captura de Nicolás Maduro. Las declaraciones, emitidas desde su residencia en Mar-a-Lago, marcan un giro inesperado en la estrategia de reconocimiento político y control de recursos.

El reconocimiento de Delcy Rodríguez: "No tiene opción"

Pese a las expectativas de un cambio total de mando, Trump sorprendió al confirmar contactos directos con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien por línea de sucesión constitucional asumiría el cargo tras la ausencia de Maduro.

Trump reveló que el Secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo una "larga conversación" con Rodríguez. Según el presidente, ella manifestó una disposición total a cooperar con Estados Unidos: "Ella dijo: 'Haremos lo que ustedes necesiten'. Creo que fue muy amable en esto, pero realmente no tiene opción".

Asunción de la Presidencia: Trump indicó que tenía entendido que Rodríguez ya había sido juramentada como presidenta interina de Venezuela, siguiendo la línea de sucesión constitucional tras la detención de Maduro.

"Hacer a Venezuela Grande de Nuevo": Trump afirmó que Rodríguez está "esencialmente dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para hacer a Venezuela grande de nuevo".

El presidente sugirió que si Rodríguez cumple con las demandas de EE. UU., no será necesario el despliegue de más tropas estadounidenses en territorio venezolano.

El descarte de María Corina Machado

Uno de los puntos más polémicos de la rueda de prensa fue la mención a la "Premio Nobel de la Paz", María Corina Machado. Trump fue tajante al descartarla como la líder de la transición.

Falta de respeto: "Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país", señaló Trump.

Aunque la calificó como una "mujer simpática", sentenció que carece del peso necesario para administrar el país en este contexto de crisis, una declaración que generó estupefacción y les aguó la fiesta a sectores de la oposición radical venezolana, sobre todo a los que residen en Miami y Madrid.

Un Trump orgullosos que se felicitaba constantemente por el logro de sacar a Maduro del poder y donde pretende tomar la administración de Venezuela, reafirmó que Estados Unidos no tiene intenciones de abandonar el territorio venezolano. Por el contrario, delineó un plan de administración basado en la explotación energética a gran escala:

El plan contempla la entrada de las mayores compañías petroleras del mundo (lideradas por Chevron y otras corporaciones estadounidenses) para invertir "miles de millones de dólares".

Según Trump, el dinero generado por el petróleo será manejado bajo estándares estadounidenses para, supuestamente, beneficiar al pueblo venezolano, aunque el control de la industria quedará en manos de Washington. "Vamos a manejarlo de manera profesional y apropiada", aseguró.

También habló sobre el reembolso por los gastos de la logística que originó tode el movimiento de la flota hacia Vnezuela.

Estas declaraciones ocurren en paralelo a los reportes de bombardeos en Caracas, La Guaira y Fuerte Tiuna, y tras las denuncias del presidente colombiano Gustavo Petro, quien calificó estas acciones como un ataque frontal a la soberanía sudamericana.

La administración Trump parece estar ejecutando una estrategia de "hechos consumados": una intervención militar rápida, la eliminación de la cúpula chavista y el establecimiento de un gobierno tutelado que garantice el flujo energético hacia Estados Unidos, utilizando la estructura administrativa preexistente (en la figura de Rodríguez) para evitar un vacío de poder total.

Este anuncio de Trump sugiere que el interés primordial de Washington en 2026 no es una restauración democrática tradicional, sino una estabilización corporativa de Venezuela que asegure los recursos petroleros y desplace definitivamente la influencia de China y Rusia en la región.