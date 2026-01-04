Fallece Juan Escalona miembro del anillo de seguridad de Maduro y ex-edecán de Chávez

4 de enero de 2026.- Juan Escalona, quien se desempeñaba como escolta personal del presidente venezolano Nicolás Maduro, falleció ayer durante el operativo de extracción quirúrgica, según informaron fuentes cercanas.



De acuerdo con la información preliminar, el deceso ocurrió en el marco de una intervención médica cuya naturaleza específica no ha sido detallada oficialmente. Hasta el momento, no se han divulgado partes médicos ni comunicados formales que amplíen las causas exactas de la muerte.



Juan Escalona formaba parte del anillo de seguridad presidencial y cumplía funciones de protección directa. Su fallecimiento ha generado conmoción en círculos vinculados a la seguridad del Estado, aunque las autoridades no han confirmado si se abrirá una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 789 veces.