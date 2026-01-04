“Un acto salvaje de agresión”: Roger Waters condena conmovido el bombardeo y secuestro de Nicolás Maduro

"Por el amor de Dios, Venezuela es una nación soberana, quiten sus manos de ahí, gringos". Credito: Redes

LONDRES / ENERO 2026 – El legendario músico y activista británico, Roger Waters, ha alzado su voz en una declaración cargada de indignación y dolor tras los recientes eventos bélicos que han sacudido a Venezuela. Visiblemente conmovido, el cofundador de Pink Floyd calificó la intervención de los Estados Unidos como un "asalto criminal a la soberanía de un pueblo hermano".

Indignación por el "Salvaje Ataque"

A través de una transmisión en sus plataformas digitales, Waters se dirigió a la comunidad internacional para denunciar lo que denominó un "acto salvaje de agresión". Con la voz quebrada por la emoción, el artista criticó duramente el uso de la fuerza tecnológica y militar por parte de la administración Trump contra la población civil y las instituciones venezolanas.

Sobre los bombardeos: Waters lamentó las pérdidas humanas, refiriéndose a las víctimas civiles en sectores como Catia La Mar como "el costo de la arrogancia imperial".

Sobre el secuestro de Maduro: El músico denunció la captura del presidente Nicolás Maduro como una violación flagrante del derecho internacional. "No es una detención legal, es un secuestro mafioso ejecutado por los 'gringos' para imponer su voluntad sobre un pueblo soberano", sentenció.

Waters, quien ha sido históricamente un defensor de la causa venezolana frente a las presiones externas, utilizó un tono de profunda solidaridad hacia el país sudamericano:

"Mis hermanos venezolanos están bajo fuego una vez más por el simple pecado de querer controlar su propio destino y su propio petróleo. Lo que hemos visto esta madrugada no es democracia, es barbarie pura bajo el disfraz de una 'misión de rescate'", afirmó el cantautor inglés.

Crítica al silencio internacional

El músico también arremetió contra los gobiernos y organismos que han guardado silencio o han validado la operación militar. Waters instó a sus seguidores en todo el mundo a no dejarse engañar por la propaganda de guerra y a reconocer el carácter ilegal de la intervención que ha llevado a Maduro a ser trasladado a una base militar en Nueva York.

La declaración de Waters se suma a una ola de reacciones internacionales —que incluyen al presidente colombiano Gustavo Petro— que ven en el inicio de este 2026 un precedente peligroso para la paz en el hemisferio occidental. Para el artista, el ataque de Estados Unidos no es solo contra un gobierno, sino contra el concepto mismo de autodeterminación de las naciones.

