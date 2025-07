Confirman diálogo directo entre Maduro y Trump

EEUU reconoce que las negociaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro “van muy bien”, así lo afirmó John McNamara, Encargado de Negocios, ad interim, de la Oficina Externa de los EEUU para Venezuela (VAU), ubicada en la Embajada de ese país en Bogotá.



En el programa Vladimir a la Carta, el funcionario aseguró que la repatriación de venezolanos ha sido posible gracias a la cooperación entre el presidente Nicolás Maduro y su par Donald Trump.



El también encargado de negocios aclaró que el objetivo del gobierno de Donald Trump no es cambiar al Gobierno venezolano, sino disminuir el flujo de inmigrantes hacia su nación desde sus fronteras.



Cabe destacar que el vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, aclaró el miércoles en su programa Con El Mazo Dando que el retorno de los migrantes venezolanos al país «se debe a las negociaciones que ha sostenido el Gobierno Bolivariano del presidente de la República Nicolás Maduro Moros, con Estados Unidos de manera directa y sin intermediarios», dijo.



“A él le dieron la orden los gringos, sus amos. No lo toma en cuenta nadie (…) Bukele es la nada. Ese regreso de unos vuelos de allá (…) se ha logrado por las conversaciones directas entre el Gobierno de los EE. UU. y el de Venezuela, sin intermediarios de ninguna naturaleza, no hay asomados, no hay arroceros, eso es directo”, expresó.



En relación con la posibilidad de reabrir la embajada de EEUU en Venezuela, McNamara dejó ver que es un tema que se puede tratar a futuro.



Venezuela está lista para diálogo de igual a igual con EEUU

Diosdado Cabello aseguró que Venezuela está preparada para asumir una nueva etapa en sus relaciones con Estados Unidos, siempre que en esos tratos se mantenga el respeto mutuo, la soberanía y la independencia como principios fundamentales.



Durante su programa semanal Con el mazo dando, Cabello manifestó que “si el Gobierno de los Estados Unidos quiere un diálogo de igual a igual, Venezuela está lista”. Sin embargo, advirtió que si Washington opta por seguir con el fascismo y la agresión contra la patria, volverán a ser derrotados.



Cabello acotó que lo ocurrido esta semana en referencia a los avances en negociaciones bilaterales y la repatriación de migrantes venezolanos es apenas el preámbulo de una serie de acontecimientos que aún están en desarrollo. “No serán del agrado de ese sector apátrida que sigue empeñado en hacerle daño al pueblo venezolano”.



“Ese regreso de unos vuelos de allá se ha logrado por las conversaciones directas entre el Gobierno de los Estados Unidos y el de Venezuela, sin intermediarios de ninguna naturaleza, no hay asomados, no hay arroceros, eso es directo”, expresó.



El secretario general del Psuv hizo un reconocimiento al diputado Jorge Rodríguez, quien fue designado por el presidente Maduro para estar al frente de la negociación y el diálogo con la administración estadounidense. “¿Saben qué es difícil? Sentarse a negociar con quien históricamente incumple su palabra, con quien históricamente se compromete a una cosa y termina haciendo otra cosa; pero hemos ido avanzando poco a poco”, señaló.



Cabello enfatizó que las diferencias ideológicas entre ambos países no deben impedir acuerdos en el marco del respeto. “Estamos a las puertas de una nueva etapa en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, las cuales, evidentemente, seguirán siendo complicadas, pero eso no impide acuerdos en el marco del respeto, la independencia y la soberanía”, expresó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 586 veces.