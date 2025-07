Venezuela ante planes desestabilizadores: "EEUU pretende convertir el mundo en un Auschwitz global"

Un nuevo plan terrorista fue desmantelado en Venezuela la pasada semana. El anuncio lo realizó el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien reveló la existencia de una trama para atacar a dirigentes políticos, instituciones y embajadas en una fecha simbólica para el chavismo: el 28 de julio.



"Debe decirse que no es en ocasión del 28 de julio solamente, es decir, se aprovecha el momento coyuntural del 28 de julio en el que se celebra un año más de la elección del presidente Nicolás Maduro, pero eso atiende a una política coordinada, a una política estructurada a nivel global desde la visión de la política exterior de Estados Unidos", advirtió Charles Giuseppi Castillo, investigador del área de geopolítica del Centro de Altos Estudios de América

Latina y el Caribe, en diálogo con Sputnik.



Para el especialista, los intentos de desestabilización no deben leerse como hechos aislados, sino como parte de una doctrina imperial. "Hay que entender que la política exterior norteamericana tiene aspiraciones globales, pretende convertir al mundo en una suerte de Auschwitz global, en una suerte de campo de concentración, donde los países deben estar alineados en la sintonía del unilateralismo estadounidense", sostuvo.



La ofensiva como doctrina imperial



Según Giuseppi Castillo, los hechos recientes en Venezuela responden a una lógica bien conocida en la historia contemporánea: la del imperialismo norteamericano que, mediante la fuerza o el chantaje, impone su voluntad sobre naciones que considera estratégicas o rebeldes.



"Estados Unidos tiene una visión global de la política. Ellos tienen una idea de gobernar al mundo y ese es el principio del imperialismo. La noción de imperialismo, cuando el profesor Atilio Borón habla de imperialismo, está hablando de eso, es como pensaba Roma: ‘yo tengo que gobernar y aquí no hay otro poder superior al mío’. Entonces esa superioridad se debe expresar de distintas maneras".



El investigador destaca así que EEUU busca demostrar su "superioridad" mediante narrativas, sanciones, operaciones encubiertas, guerras híbridas, financiamiento de grupos armados o deslegitimación de los sistemas democráticos disidentes. En el caso venezolano, sostiene, esto se ha traducido en una constante ofensiva mediática, política y militar.



"Cuando los países no responden a esta lógica, Estados Unidos comienza a minar su soberanía, a minar sus instituciones, a apoyar largos internos que sean adversos al Gobierno revolucionario. Empieza a crear todas las condiciones externas o internas para derrocar al régimen, bien sean condiciones mediáticas, bien sea a través de la infiltración de terroristas, bien sea a través de grupos de incidencia, bien sea a través de 'manifestaciones pacíficas', entre comillas", explicó.



Paramilitarismo, Uribe y la derecha venezolana



Uno de los elementos más preocupantes del reciente hallazgo es la participación de grupos armados irregulares, vinculados al narcotráfico y al paramilitarismo colombiano.

"Todo el mundo sabe que las autodefensas son la expresión más rancia y pura de la derecha colombiana, que está vinculada a los sectores políticos y económicos tradicionales de Colombia, que fue la mampara del gobierno de Álvaro Uribe y que es financiada por el uribismo y sus secuaces", dijo Giuseppi Castillo.



En este contexto, el investigador afirma que los intentos por vincular al Gobierno venezolano con estos grupos armados no solo son una distorsión de la realidad, sino parte de una estrategia comunicacional de criminalización y aislamiento internacional.



"Recordemos, por ejemplo, las armas de destrucción masiva en Irak, que nunca aparecieron. Recordemos el miedo al comunismo durante los años que existió la Unión Soviética. Irán es acusado de tener armas nucleares cuando la tiene Israel. La Guardia Revolucionaria de Irán es considerada una organización terrorista, mientras que el Ejército israelí y los grupos paramilitares dentro de Israel están asesinando cerca de 70.000 personas en Gaza. Es necesario crear el relato del enemigo, criminalizarlo, minar la imagen del otro para poder tumbarlo desde una legitimidad internacional", añadió el experto.



La construcción del "otro criminal"



Desde la lógica de la guerra cognitiva, la creación de un enemigo interno o externo sirve para justificar políticas de intervención y agresión. En el caso venezolano, Giuseppi Castillo señala que esa narrativa se construye meticulosamente.



"Recuerden el discurso del Cártel de los Soles, que cada cierto tiempo aparece de manera cíclica, 'aquí está una avioneta', cuando todos saben que Venezuela cumple con los acuerdos internacionales, que responde constantemente a la persecución, a la violación de su espacio aéreo, a la violación de su soberanía", apuntó el analista.



Incluso destaca que el reciente conflicto en Medio Oriente ha sido instrumentalizado para alimentar estas narrativas.



"Inmediatamente después de que se desencadenaron los hechos en el Medio Oriente, María Corina Machado dijo que en Venezuela se están fabricando misiles iraníes. Y Venezuela suministra uranio. Y también se dijo que se había exportado uranio a Hamás y a Hizbulá en el oriente venezolano. Totalmente falso", señaló.



Democracia blindada: inteligencia y soberanía



Ante esta arremetida de múltiples frentes, el Estado venezolano ha adoptado una política de defensa integral de su institucionalidad democrática, apoyándose en la articulación cívico-militar y la labor de inteligencia popular.



"Nosotros hemos logrado mantener el proceso revolucionario justamente gracias a que hemos contado con una labor de inteligencia, inteligencia popular y la inteligencia de nuestros cuerpos de seguridad que están de la mano del compañero Diosdado ejerciendo control y poder en el territorio", expresó Giuseppi Castillo.



En ese sentido, destaca que Venezuela ha avanzado en la consolidación de un Estado de derecho en medio de circunstancias sumamente adversas, en gran parte gracias a la resistencia popular y al fortalecimiento del aparato institucional.



"Venezuela está constantemente trabajando por justamente tener un Gobierno cívico, militar, apegado a las instituciones y apegado a la Constitución y a la ley", señaló el analista.



A su juicio, la actual coyuntura electoral no solo representa un nuevo momento para reafirmar la vocación democrática de Venezuela, sino también una oportunidad para exhibir la solidez del modelo bolivariano frente a las amenazas externas.



"Cuando hablamos de todos los medios posibles hay también los recursos discursivos. Hay unas narrativas que se van armando en torno a la necesidad de criminalizar al otro. Pero nosotros seguimos aquí, firmes, defendiendo nuestra soberanía, nuestra democracia y nuestra paz", concluye.