William Castillo Viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela en su visita a Rusia: "Las sanciones son derrotables"

El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, habló en exclusiva con Sputnik en la última edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, donde expuso las claves del éxito de la nación caribeña en derrotar las sanciones occidentales, mientras que también abogó por formar un frente común entre las naciones afectadas.



Entrevistado una vez finalizada la sesión plenaria del foro —protagonizada por el presidente ruso, Vladímir Putin— Castillo coincidió con las palabras del jefe del Kremlin de que el nuevo orden mundial "aparece como la salida del sol".



"El sol aparece, aunque tú no lo quieras, todas las mañanas. Y ese nuevo sol es el mundo pluripolar, el mundo de la igualdad, el mundo del respeto a la soberanía, el mundo de las relaciones de cooperación económica, que no es un mundo de canibalización, ni de agresión, ni de sanciones", comentó el viceministro.



"Así que me pareció muy interesante que se dedicara un tiempo importante en esta plenaria final a debatir este tema de las sanciones y a demostrar que las sanciones son derrotables, que si los países se organizan, que si los países respetan el derecho internacional, que si tienen socios y aliados comerciales que respetan el derecho internacional, puede crearse en este nuevo mundo pluripolar un mundo también sin sanciones", indicó.



De acuerdo con Castillo, así lo ilustra el caso de Rusia —el país más sancionado de la historia, con decenas de miles de restricciones— que "se ha ido adaptando y ha ido derrotando los impactos que se buscaban, que era hacer colapsar la economía" nacional.



Venezuela sale adelante



También es el caso de Venezuela, señaló el también director del Observatorio Venezolano Antibloqueo.



"Venezuela tiene hasta este momento 1.039 sanciones, somos el quinto país prácticamente del mundo que tiene más barcos sancionados, más aviones sancionados, más funcionarios públicos y más empresas. Venezuela tiene casi 200 empresas sancionadas, venezolanas y extranjeras, por hacer negocios con Venezuela, incluyendo algunas empresas rusas", apuntó.



No obstante, el país "está demostrando que puede enfrentar las sanciones y que puede avanzar y que le puede ofrecer respuestas económicas a su pueblo, bienestar, a pesar de que las sanciones sigan vigentes".



"Nosotros llevamos 10 años bajo estas medidas. Por supuesto, los primeros 6 años nos impactó duramente, pero también después de la pandemia la economía venezolana está creciendo y hoy es la economía más dinámica de Sudamérica. Llevamos cuatro años consecutivos de crecimiento económico, un promedio superior al 6%, parecido a las cifras también que tiene hoy la economía de Rusia, entre 5% y 7% de crecimiento", subrayó.



Las claves de la política antibloqueo



Según Castillo, trabajar por la soberanía alimentaria estuvo entre las principales líneas de acción del Gobierno de Venezuela, antes "altamente dependiente de importaciones de alimentos".



"Al cerrarse las importaciones, vivimos unos dos o tres años de una escasez muy aguda. El presidente Nicolás Maduro diseñó una estrategia de recuperación económica, diseñó un conjunto de alianzas productivas con el sector privado, con los pequeños productores, con los campesinos y también con las comunas —que son organizaciones, comunidades de base— para convertir la recuperación económica, centrarla en la recuperación de la producción de alimentos. Hoy Venezuela produce más alimentos que en el 2014, que antes de las sanciones. Producimos más arroz, más harina de maíz, más papa. Hemos prácticamente recuperado el abastecimiento de los alimentos básicos, un 97% se produce hoy en Venezuela", enfatizó.



Asimismo, el país caribeño está ampliando su oferta alimentaria para mercados internacionales.



"Estamos aumentando las exportaciones no tradicionales. Además de petróleo, cacao y café, que es por lo que nos conocen, estamos exportando camarón, hoy estamos exportando cangrejo azul, estamos exportando frutas a varios países. Es decir, el país se unió en torno a la necesidad de defender el derecho de los venezolanos a vivir, y eso comenzaba por el sector alimentario", reiteró.



De hecho, la otra línea de acción de Caracas pasa por diversificar sus socios comerciales, desarrollando "proyectos productivos muy importantes" con naciones como Rusia o China.



"Por ejemplo, en Venezuela se está construyendo ahorita, con tecnología rusa, a través de una inversión rusa, una planta de fabricación de insulina, que nos va a permitir liberarnos de la importación de insulina. Entonces, por decir, hay proyectos farmacéuticos, hay proyectos turísticos, hay proyectos industriales, hay proyectos de producción y hay alianzas entre empresarios de estos países y empresarios venezolanos, o el sector público venezolano, para recuperar fábricas, para recuperar producción en ciertos sectores. Entonces, eso te dice que la respuesta de los países soberanos ante las medidas coercitivas es la creatividad, es la unión, es el trabajo compartido y eso se va viendo en los distintos proyectos que Venezuela ha ido firmando, particularmente, con lo que nosotros llamamos este mundo de los BRICS, este mundo de iguales, este mundo que están haciendo", declaró.



"Todos los países —son 30 naciones que tienen medidas coercitivas unilaterales— vamos aprendiendo de la experiencia de otros países y vamos creando los anticuerpos ante ese intento de introducir e inocular una epidemia económica", remarcó Castillo.



Venezuela y Rusia realizarán el primer encuentro antibloqueo



El viceministro de Políticas Antibloqueo también anunció "el primer encuentro Rusia-Venezuela en materia de medidas coercitivas unilaterales, de acuerdo al memorándum que firmaron los cancilleres de nuestros países hace un año". Añadió que el documento comprende la cooperación en la "lucha y superación de las sanciones".



De acuerdo con Castillo, las medidas coercitivas unilaterales occidentales —que son una "agresión económica" por no contar con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU— se presentan como "un instrumento que supuestamente defiende la democracia, los derechos humanos, pero que busca controlar a los países a través de la devastación".



"Se trata de una política de neocolonización por la vía de la economía, que ha demostrado patéticamente que fracasó, tanto en el caso de Rusia como en el caso de Venezuela", explicó.



Venezuela destaca la labor comunicacional de Sputnik



El viceministro venezolano se opuso a los esfuerzos por "cancelar" Sputnik al calificar como "brutal" la campaña de censura occidental. Al mismo tiempo, destacó que, no obstante, su audiencia está creciendo a nivel global.



"En Venezuela, por ejemplo, se consume muchísima información internacional ahora a través de los medios rusos, porque nosotros tenemos la experiencia de lo que son los medios occidentales, con su sesgo noticioso. Entonces, tenemos una fuente de información. Pero creo —y he visto algunas estadísticas— que también en otras partes del mundo, incluyendo Europa, se están viendo con muchísima fuerza los medios rusos como Sputnik y otros", resaltó.



"Estos países y sus medios están dando una respuesta importante en el plano de la batalla cultural, de la batalla de las ideas, de la información, del derecho de la gente a acceder a la información. Creo que están utilizando inteligentemente las plataformas —que hay que hacerlo, no se puede rechazar las plataformas, por más que sean plataformas occidentales— pero se están creando también nuevos medios, nuevas plataformas, y que le están abriendo la oportunidad a nuestros pueblos de ver una información equilibrada, balanceada, y no quedarse con las narrativas occidentales", concluyó Castillo.