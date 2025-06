Diosdado Cabello denunció que EEUU intenta chantajear y manipular a miembros de la FANB

Este martes, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, denunció que el gobierno de Estados Unidos (EEUU), ha intentado contactar algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), para chantajearlos y manipularlos.

"Yo hablaba temprano con el almirante Briceño de la ZODI-La Guaira y me informaba que su esposa había recibido una llamada de una persona con acento gringo ofreciéndole garantía a ella y su familia para que convenciera al esposo, lo único malo es que ellos no calcularon bien y no conocen a la mujer venezolana y como buena venezolana mandó a ese señor de acento gringo bien largo al carajo", indicó el ministro durante el acto de juramentacion de Victor Clark, como gobernador reelecto de Falcón.

En ese sentido, Cabello destacó que con esta estrategia, EEUU intenta desestabilizar las filas castrenses venezolanas, sin embargo enfatizó que la FANB es leal a su pueblo.

"Nuestra solidaridad a los hermanos de la FANB y ellos los violentos seguirán atacando y chocando con la dignidad de nuestros soldados patriotas y de este Pueblo que no se deja chantajear por nada ni por nadie", sostuvo.