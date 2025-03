(VIDEO) Presidente Maduro: "Vamos hacer lo que tengamos que hacer para rescatar a nuestros migrantes, no son delincuentes"

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que hará todo lo necesario para que los migrantes venezolanos enviados a El Salvador, regresen al país.

"Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para rescatar a nuestros migrantes, que no son delincuentes, son inocentes, son muchachos de bien", indicó el mandatario nacional durante su intervención en la Gran Movilización en Defensa de los Migrantes.

Asimismo, el jefe de Estado sostuvo que los connacionales no han cometido ningún delito como la hace ver el gobierno de Estados Unidos y tampoco le realizaron un debido proceso.

"Estos muchachos que no cometieron ningún delito en Estados Unidos, que no han cometido ningún delito en El Salvador, que no le han dado el debido proceso, que no están condenados en Estados Unidos" afirmó.

El presidente también adelantó que se realizará una jornada de recolección de firmas en todas las plazas Bolívar del país, para rechazar la detención de los migrantes venezolanos.