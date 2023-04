(VIDEO) Vea cómo el prófugo de la justicia y ex jefe del Sebin recibió prácticas de lecturas para su discurso golpista en 2019

Cabello dijo de Figuera sin mencionarlo que "traicionó la confianza de Maduro, de sus compañeros del 4 de Febrero, y traicionó hasta los que no creíamos en él...".

Diosdado Cabello hizo alusión al ex director del Sebin, Manuel Cristopher Figuera, diciendo que "no sabía leer", lo que obligó a financistas a organizarle prácticas de lecturas para que pudiera pronunciar sin errores su discurso golpista de 2019.



Durante su programa Con El Mazo Dando #428, Cabello mostró un video del referido general retirado donde lee con dificultad una cartelera o pizarra como parte del ensayo de su mensaje el 30 de abril de 2019, fecha en la que Figuera participó en un intento de golpe de Estado fraguado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el apoyo de Estados Unidos y opositores como Juan Guaidó y Leopoldo López.



Cabello afirmó que "ese callero", sin mencionar a Cristopher Figuera, "traicionó la confianza de Maduro, de sus compañeros del 4 de Febrero, y traicionó hasta los que no creíamos en él...".



Figuera fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional entre 2018 y 2019, el 30 de abril de ese año se levantó contra Nicolás Maduro y fue uno de los principales protagonistas.



En febrero de 2019, Figuera integró la nómina de sancionados por el gobierno estadounidense.



Sin embargo, una semana después de su destitución, el militar pasó a ser citado por Washington como un ejemplo "a seguir".





El quiebre en la actitud de EE.UU. hacia Figuera comenzó en las últimas horas del citado 30 de abril de 2019.Ese día el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien Washington también reconocía como presidente encargado de Venezuela, publicó en redes sociales un video anunciando el inicio de la "Operación Libertad", un levantamiento contra el gobierno de Maduro.Pero Guaidó no estaba solo en el video: se encontraba junto al dirigente opositor Leopoldo López, quien permanecía preso desde 2014, aunque llevaba 2 años de arresto domiciliario bajo custodia del Sebin.En octubre del año 2.018 el ahora ex-general de división del Ejército, Manuel Ricardo Cristopher Figuera fue designado como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según el decreto 2.524, publicado en la Gaceta oficialFiguera fue ex-subdirector de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y ex edecán del presidente fallecido, Hugo Chávez, por 12 años.El ex-funcionario militar Cristopher Figuera sustituyó en el cargo al general en jefe del Ejército y exministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López.

Recordemos que Manuel Ricardo Cristopher Figuera fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional entre 2018 y 2019, hasta el intento de golpe de estado contra el presidente Nicolás Maduro el 30 de abril, evento del cual fue uno de los principales protagonistas.



Con información de Globovisión / BBC.



