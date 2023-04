Rodulfo Pérez: "Agresiones imperiales no apartan a Venezuela de valores Unesco"

El embajador de Venezuela ante la Unesco, Rodulfo Pérez, señaló que las agresiones económicas que enfrenta su país no lo apartan de los valores de paz, equidad, dignidad y compromiso social promovidos por el ente multilateral.



En una entrevista con la agencia de Noticias Prensa Latina, el embajador manifestó que "eso es parte de nuestra labor aquí, denunciar en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) las medidas coercitivas unilaterales que desde hace ocho años sufre el pueblo venezolano y las acciones que realizamos para mantener nuestro compromiso y no doblegarnos".



De acuerdo con el diplomático, desde Estados Unidos y la Unión Europea (UE) se impone a Venezuela una coyuntura muy especial de dificultades que impactan a la economía, al aparato productivo, al sistema eléctrico y a todos los sectores, con el fin de desatar crisis y descontento, atacando el modelo de justicia social impulsado por la Revolución Bolivariana.



Asimismo, Pérez expuso que "las consecuencias y los problemas que han creado son reales y no los ocultamos, sin embargo, tampoco es posible negar la hidalguía y la dignidad de los venezolanos ante estas agresiones, que afectan los temas del ámbito de competencia de la Unesco".



En ese sentido, destacó que la nación sudamericana no ha cerrado escuelas ni renunciado a las iniciativas culturales y al desarrollo científico enfocado en el bienestar de la población. Por ejemplo, hemos seguido trabajando para presentarle al mundo elementos de carácter cultural susceptibles a ser reconocidos como patrimonio inmaterial de la humanidad, dijo.



Venezuela entregó expedientes de la tradición del joropo y la elaboración del casabe ante la Unesco



Venezuela entregó hace pocos días en la Unesco los expedientes de candidatura de la tradición del joropo (género musical y bailable) y las prácticas de elaboración y consumo del casabe, este último junto a República Dominicana, Cuba, Honduras y Haití, en un esfuerzo multinacional sin precedentes en América Latina y el Caribe.



El representante permanente también resaltó la generalización de experiencias de mucho valor, entre ellas el Centro Nacional de Acción Social por la Música, del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles, y el desarrollo científico alcanzado mediante la biotecnología para el mejoramiento del cultivo de la papa.



Igualmente en el deporte, nuestros atletas siguen desafiando las dificultades que nos imponen para competir en eventos internacionales y el Estado ejecutando, apoyado en la ciencia, una política exitosa contra el dopaje, abundó.