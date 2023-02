(AUDIO) Alex Saab habla por primera vez desde la cárcel: EEUU debe retomar el camino de la paz, Venezuela no es su enemigo

El diplomático venezolano Alex Saab habla por vez primera desde la cárcel, luego de 963 días de secuestro por Estados Unidos. Su esposa e integrante del Movimiento Free Alex Saab, Camilla Fabri, reveló un audio de poco más de un minuto del enviado especial en un webinar realizado este martes por la noche.



Alex Saab denuncia que es «un prisionero político. Un prisionero de una guerra no convencional que nos ha declarado unilateralmente Estados Unidos, imponiéndonos sanciones criminales que han causado un daño terrible al pueblo de Venezuela», dijo.



Agregó que «Estados Unidos debe retomar el camino de la paz, Venezuela no es su enemigo. Las diferencias políticas no deben impedir mantener relaciones diplomáticas ni económicas entre nuestras naciones».



«El gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro ha extendido ya varias veces su mano con el ánimo de restablecer relaciones cordiales con Estados Unidos, basadas en el respeto mutuo. Es hora de dejar los errores en el pasado y avanzar. Hago un llamado a la paz y a la reconciliación. Es hora de estrechar las manos», sumó el funcionario venezolano desde la prisión en la ciudad de Miami.





En este seminario web intitulado Letter writing night to Alex Saab y organizado por Fire This Time y Codepink, Camilla Fabri visiblemente conmovida, dijo: «Alex es mi héroe, es un hombre muy valiente».



Asimismo, denunció que después de su extracción a Estados Unidos, no conforme con todas las violaciones a las que se le sometió en Cabo Verde durante más de 400 días continuos, se sumó la prohibición de visitas consulares, «por los conflictos políticos que mantiene Estados Unidos con Venezuela. También la visitas familiares que es un derecho de todos».



«Alex ha pasado por un proceso de aislamiento, de frío extremo», adicionó en su intervención la joven activista por los derechos humanos.



El seminario se dedicó a seguir socializando la información de este caso, pero especialmente a destacar cómo las cartas han sido el vehículo de comunicación que halló en estos más de dos años y medios para comunicarse con su familia y exponer al pueblo la cruel situación a la que se le ha sometido.

«Cartas que nos han acompañado en todo el proceso doloroso que ha vivido en Cabo Verde (…) Dejan ver el carácter bondadoso de Alex (…) Alex no deja un solo día de apasionarse por ayudar al desprotegido«, expresó Fabri.



La paz nos une



Al mismo tiempo, dijo, las misivas que le llegan a él «suenan como palmada cálida de apoyo y aliento»



Alertó que la decisión que adoptó en diciembre último, el juez Robert Scola de no reconocer su inmunidad diplomática es políticamente motivada, pues deja claro en la sentencia que es una acción contra el gobierno de Venezuela.



«Parece mentira que aún existan estas injusticias, que países como Cabo Verde e Italia, mi país, sean usados para armar un lawfare terrible y que mantengan a la juventud dormida sin conocer esta realidad. Hay que despertar a los jóvenes, lo que nos une es la paz y debemos luchar por eso», invitó la también delegada del gobierno de Venezuela para el diálogo nacional en México.



Finalmente, Camilla Fabri agradeció a todos quienes se han sumado a la causa por la libertad de Alex Saab. «Es un honor para mí estar conectada aquí con ustedes (…) Alex no sufre solo, nosotros como familia no sufrimos solos, todos nos acompañamos».