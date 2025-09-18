Conatel advierte sobre el uso de aplicaciones como MagisTv y Flujo Tv

18-09-25.-La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) alertó a los usuarios sobre los peligros asociados al uso de aplicaciones como MagisTv y Flujo Tv, las cuales podrían comprometer la seguridad de sus dispositivos.A través de una publicación en Instagram, el organismo detalló que estas plataformas representan riesgos como:Acceso no autorizado a cámaras y micrófonosRobo de información bancaria y datos personalesVulneración de la intimidad familiar y personalConatel instó a la ciudadanía a evitar el uso de este tipo de aplicaciones, que operan al margen de los canales oficiales de distribución digital, y recomendó optar por servicios legales y verificados para el consumo de contenido audiovisual.Vale recordar que el Tribunal Octavo de Control del Circuito Judicial Penal de Maracaibo emitió un fallo que obliga a Conatel a restringir el acceso a MagisTv, por distribuir contenidos protegidos sin autorización. La medida indica que los proveedores de internet (ISP) deberán aplicar técnicas de bloqueo técnico para impedir el ingreso de los usuarios a la plataforma.Operativo contra redes ilegalesEn paralelo, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a Alexis José Bohórquez Chacín, señalado como responsable de una red que comercializaba ilegalmente suscripciones de televisión por cable. Según Conatel, Bohórquez actuaba como representante en Venezuela de MagisTv y Flujo Tv, que distribuían 950 canales de televisión lineal, más de 20.000 películas y 10.000 series, sin contar con la autorización de la autoridad regulatoria.Previo a la detención, Conatel convocó una mesa de trabajo con empresas de telecomunicaciones, el Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). El objetivo fue alinear estrategias, intercambiar información y establecer un plan conjunto para desarticular redes de distribución ilegal de contenido audiovisual.El organismo destacó que esta coordinación permitió reforzar los mecanismos de vigilancia y respuesta rápida entre las instituciones involucradas.