Por primera vez en 50 años avistan cóndor en Mérida

Desde 1976 no se había tenido registro del cóndor andino en Mérida

16 de octubre de 2025.- Un cóndor andino de la especie Vultur gryphus fue avistado en el Parque Nacional Sierra La Culata, ubicado en el estado Mérida, donde no se tenía registro del animal desde el año 1976.



Así lo informaron los guardaparques del Instituto Nacional de Parques, quienes explicaron que durante un recorrido para monitorear la fauna y flora vieron al ave bordeando la cumbre del pico Pan de Azúcar, situado a 4.680 metros sobre el nivel del mar, refieren medios.



“Esa es la evidencia de que nuestro cóndor no ha olvidado su ruta ancestral de migración. Ese es un corredor que existe entre los Andes merideños y colombianos”, afirmaron.