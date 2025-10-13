(VIDEO) Operación Independencia 200 se despliega en estratégico corredor Caribe-Orinoco-Brasil

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, activó la Operación Independencia 200 en los estados Anzoátegui, Monagas y Bolívar, estableciendo un corredor estratégico de defensa integral que abarca desde el mar Caribe hasta el río Orinoco y se extiende hasta la frontera sur con Brasil.

Mediante un audio difundido en su canal oficial de Telegram, el Mandatario Nacional confirmó que el despliegue inició a las 00:00 horas en las Zonas Operativas de Defensa Integral de estos estados. El Presidente Nicolás Maduro destacó la movilización de «toda la fuerza militar en todas sus posiciones con el sistema de armas y la Milicia Bolivariana».

El Jefe de Estado resaltó la efectiva coordinación alcanzada entre los diferentes componentes de seguridad nacional, describiéndola como una «unión patriótica y unión nacional» que integra fuerzas militares, populares y policiales. Calificó como extraordinaria la ejecución de las 27 acciones planificadas para la defensa integral de la nación.

El Presidente Constitucional explicó que este operativo tiene como objetivo fundamental garantizar el ejercicio pleno de la soberanía nacional y proteger el derecho a la vida de la población venezolana. «Nuestro pueblo va ganando la paz porque tenemos derecho a la paz», afirmó el Mandatario Nacional en su mensaje a la nación.

La Operación Independencia 200 consolida las capacidades defensivas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la región oriental venezolana, zona de vital importancia estratégica para la seguridad y desarrollo nacional, reafirmando el compromiso con la protección integral del territorio.